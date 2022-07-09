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Aktüel haberler (09.07.2022)

Spor dünyasında yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2022 Cumartesi 06:50
Aktüel haberler (09.07.2022)

WİLSHERE VEDA ETTİ
Uzun yıllar Arsenal forması giyen Jack Wilshere, 30 yaşında futbola veda ettiğini duyurdu. Kariyerinde sakatlıklarla boğuşan Wilshere, profesyonel kariyerinde 302 maça çıktı. 20 gol ve 43 asistlik performans gösterdi.

HAALAND'A RAKİP GELDİ
Manchester City, daha önce anlaştığı River Plate'in golcüsü Julian Alvarez'le 5 yıllık imza attı. 22 yaşındaki forvet, Lima maçında attığı 6 golle Haaland'a rakip gösterilmişti. Sezonu 24 maçta 17 golle bitirdi.

40'LIK REINA DEVAM!
Son olarak Lazio forması giyen 40 yaşındaki Pepe Reina'nın yeni durağı Villarreal oldu. Uzun yıllar Liverpool'da oynayan tecrübeli eldiven, 1 yıllık sözleşme imzaladı.

AJAX'TAN REKOR İMZA
HAller'i 31 milyon euro'ya Dortmund'a satan Ajax, Tottenham'ın Hollandalı yıldızı Bergwijn'i (24) aldı. 31.25 milyon euro'yla Hollanda'nın bonservis rekorunu kırdı.

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