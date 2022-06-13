Volkan Demirel hangi takımın başına geçecek? Belli oldu!

Ajansspor'un haberine göre; Göztepe'nin hisselerinin yüzde 70'inin devri konusunda Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen ve Sırp milyarder Dragon Solak'ın kurucusu olduğu Sport Republic şirketiyle prensipte anlaşmaya varan ve işi resmiyete dökmeye hazırlanan yönetim, bu hafta ilk olarak teknik adam konusunu çözüme kavuşturacak.
BÜLENT KORKMAZ, TAMER TUNA VE DEMİREL DE LİSTEDE
Bir hafta içinde yeni hocasını belirlemeyi planlayan Göztepe'de yönetim Hüseyin Eroğlu'nun alternatifini de buldu.
İzmir ekibinde idareciler Bülent Korkmaz, Tamer Tuna da listeye ekledi.
HALİL AKBUNAR ASKIYA ALINDI
Gözler Göztepe'ki yıldız oyunculara çevrildi. Takımın yıldızı Halil Akbunar'ın hangi takıma gideceği de merak edilenler arasında.
Halil Akbunar'ın Süper Lig ekiplerinin transfer listesinde olduğu biliniyor.
Satışı yapılması beklenen Halil için yönetimin kararını değiştirdiği iddia edildi.
İzmir ekibi şu an için Halil Akbunar'ın satışını dondurma kararı aldı.
Göztepe, stoperi Atınç Nukan'a gelen teklifleri ise değerlendiriyor.