Volkan Demirel hangi takımın başına geçecek? Belli oldu!

Ajansspor'un haberine göre; Göztepe'nin hisselerinin yüzde 70'inin devri konusunda Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen ve Sırp milyarder Dragon Solak'ın kurucusu olduğu Sport Republic şirketiyle prensipte anlaşmaya varan ve işi resmiyete dökmeye hazırlanan yönetim, bu hafta ilk olarak teknik adam konusunu çözüme kavuşturacak.