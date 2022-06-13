Haberler Futbol Volkan Demirel hangi takımın başına geçecek? Belli oldu!

Volkan Demirel hangi takımın başına geçecek? Belli oldu!

Son olarak Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlüğünü yapan Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Volkan Demirel'in, yeni adresi belli oluyor. Kariyeri boyunca Kartalspor ve Fenerbahçe'de forma giyen Demirel, bu kez İstanbul dışına çıkabilir. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 13:17
Volkan Demirel hangi takımın başına geçecek? Belli oldu!

12 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Volkan Demirel ile sezon bittikten sonra ayrıldı.

Volkan Demirel hangi takımın başına geçecek? Belli oldu!

VOLKAN DEMİREL YERİNE PIRLO GELDİ

Fatih Karagümrük, Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna dünyaca ünlü teknik adam Andrea Pirlo'yu getirerek flaş bir hamleye imza atarak dikkat çekti.

Volkan Demirel hangi takımın başına geçecek? Belli oldu!

Karagümrük, Pirlo ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Volkan Demirel hangi takımın başına geçecek? Belli oldu!

SÜPER LİG'DEN DÜŞEN GÖZTEPE TALİP OLDU

Özellikle de Emre Mor'un gelişimine katkısı olduğu görülen Volkan Demirel'e bu sezon Süper Lig'den düşen İzmir ekibi Göztepe talip oldu.

Volkan Demirel hangi takımın başına geçecek? Belli oldu!

Ajansspor'un haberine göre; Göztepe'nin hisselerinin yüzde 70'inin devri konusunda Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen ve Sırp milyarder Dragon Solak'ın kurucusu olduğu Sport Republic şirketiyle prensipte anlaşmaya varan ve işi resmiyete dökmeye hazırlanan yönetim, bu hafta ilk olarak teknik adam konusunu çözüme kavuşturacak.

Volkan Demirel hangi takımın başına geçecek? Belli oldu!

BÜLENT KORKMAZ, TAMER TUNA VE DEMİREL DE LİSTEDE

Bir hafta içinde yeni hocasını belirlemeyi planlayan Göztepe'de yönetim Hüseyin Eroğlu'nun alternatifini de buldu.

Volkan Demirel hangi takımın başına geçecek? Belli oldu!

İzmir ekibinde idareciler Bülent Korkmaz, Tamer Tuna da listeye ekledi.

Volkan Demirel hangi takımın başına geçecek? Belli oldu!

HALİL AKBUNAR ASKIYA ALINDI

Gözler Göztepe'ki yıldız oyunculara çevrildi. Takımın yıldızı Halil Akbunar'ın hangi takıma gideceği de merak edilenler arasında.

Volkan Demirel hangi takımın başına geçecek? Belli oldu!

Halil Akbunar'ın Süper Lig ekiplerinin transfer listesinde olduğu biliniyor.

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