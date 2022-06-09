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UEFA'dan Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler'e görev

UEFA, Türk hakemler Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler'i bu hafta oynanacak Uluslar Ligi maçlarında görevlendirdi. Çakır, İspanya-Çekya maçını, Meler ise Hollanda-Polonya maçını yönetecek.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 15:07
UEFA'dan Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler'e görev

UEFA, Türk hakemler Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler'i bu hafta oynanacak Uluslar Ligi maçlarında görevlendirdi.

Çakır, UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta oynanacak İspanya-Çekya maçını yönetecek.

Malaga kentindeki La Rosaleda Stadı'nda, 12 Haziran Pazar günü oynanacak mücadelede Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

Grupta 1 galibiyet, 1 beraberliği bulunan Çekya, 4 puan ve averajla ikinci sırada yer alıyor. İki maçından da beraberlikle ayrılan İspanya ise 2 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

KRİTİK MAÇA MELER!

Halil Umut Meler ise UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta oynanacak Hollanda-Polonya maçını yönetecek.

Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Feyenoord Stadı'nda, 11 Haziran Cumartesi günü oynanacak mücadelede Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Grupta iki maçını da kazanan Hollanda liderlik koltuğunda oturuyor. Bir galibiyeti bulunan Polonya ise averajla üçüncü sırada yer alıyor.



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