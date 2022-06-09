Haberler Futbol Sizde futbol tutku dolu

Sizde futbol tutku dolu

PUYOL: Türkiye’de herkes futbolu takip ediyor, seviyor... Duygular çok yoğun.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 06:50
Sizde futbol tutku dolu

FIFA ve Coca Cola'nın işbirliğiyle düzenlenen Dünya Kupası'nın 51 ülkede sergilendiği turun Özbekistan ayağına İspanya ve Barcelona'nın eski yıldızı Carles Puyol ile Fransız Christian Carembeu katıldı. Puyol, yazarımız Hakkı Yalçın ile keyifli bir sohbet yaptı. İşte unutulmaz oyuncunun gençlere yön gösterecek ifadeleri: "Futbolu milyonlar izliyor. Sahada yaptıklarınızla örnek olmalısınız. Türkiye'de herkes futbolu takip ediyor ve çok seviyor. Taraftarlar çok tutkulu. Bu da sizin performansınızı yukarı taşır. Türkiye'de maça çıktığımda taraftarın enerjisini hep hissettim. Türkiye veya başka bir ülkede teknik direktörlük yapmayı düşünmüyorum. Böyle bir hedefim yok."

BIR TAVSIYE: SIKI ÇALIŞI

Carles Puyol futbolcu olmak isteyen miniklere tavsiyede de bulundu: "Ben Barcelona'ya seçilmeden önce babam bana 'Üst düzey olmadığın için giremezsen sorun değil ama yüzde 100'ünü vermediğin için giremezsen seni affetmem' demişti. Size de tavsiyem sıkı çalışın. Mücadele ruhunuzun tamamını sahaya yansıtın."

DİĞER
Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı peşinden koşturan Wout Weghorst, Hollanda’yı ipten aldı! Galler maçında galibiyeti getirdi...
Sosyal medyada korkunç tuzak! Randevu verip kafeye çağırdığı adamı öldürdü
F.Bahçe'ye dev piyango!
G.Saray istiyordu Beşiktaş kapıyor! İlk görüşme yapıldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Weghorst attı Hollanda kazandı!
A Milli Takım salonda çalıştı
CANLI altın fiyatları! Gram, çeyrek ve yarım altın...
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN? 2022
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milliler gönlümüzü fethetti Milliler gönlümüzü fethetti 06:18
Weghorst attı Hollanda kazandı! Weghorst attı Hollanda kazandı! 00:55
Weghorst attı Hollanda kazandı! Weghorst attı Hollanda kazandı! 00:54
A Milli Takım salonda çalıştı A Milli Takım salonda çalıştı 00:47
7 gollü maçta kazanan Belçika! 7 gollü maçta kazanan Belçika! 00:44
7 gollü maçta kazanan Belçika! 7 gollü maçta kazanan Belçika! 00:44
Daha Eski
F.Bahçe istiyordu! Flamengo başkanı konuştu F.Bahçe istiyordu! Flamengo başkanı konuştu 00:33
U17'de şampiyon Beşiktaş! U17'de şampiyon Beşiktaş! 00:33
F.Bahçe'ye dev piyango! F.Bahçe'ye dev piyango! 00:33
Hamamcıoğlu projelerini açıkladı! "Biz hayal satmıyoruz" Hamamcıoğlu projelerini açıkladı! "Biz hayal satmıyoruz" 00:32
G.Saray U17 Gelişim Ligi'nde 3. oldu! G.Saray U17 Gelişim Ligi'nde 3. oldu! 00:32
Fenerbahçe’ye dev piyango! Kasaya 137 milyon girecek Fenerbahçe’ye dev piyango! Kasaya 137 milyon girecek 00:32