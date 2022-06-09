Sizde futbol tutku dolu

FIFA ve Coca Cola'nın işbirliğiyle düzenlenen Dünya Kupası'nın 51 ülkede sergilendiği turun Özbekistan ayağına İspanya ve Barcelona'nın eski yıldızı Carles Puyol ile Fransız Christian Carembeu katıldı. Puyol, yazarımız Hakkı Yalçın ile keyifli bir sohbet yaptı. İşte unutulmaz oyuncunun gençlere yön gösterecek ifadeleri: "Futbolu milyonlar izliyor. Sahada yaptıklarınızla örnek olmalısınız. Türkiye'de herkes futbolu takip ediyor ve çok seviyor. Taraftarlar çok tutkulu. Bu da sizin performansınızı yukarı taşır. Türkiye'de maça çıktığımda taraftarın enerjisini hep hissettim. Türkiye veya başka bir ülkede teknik direktörlük yapmayı düşünmüyorum. Böyle bir hedefim yok."

BIR TAVSIYE: SIKI ÇALIŞI

Carles Puyol futbolcu olmak isteyen miniklere tavsiyede de bulundu: "Ben Barcelona'ya seçilmeden önce babam bana 'Üst düzey olmadığın için giremezsen sorun değil ama yüzde 100'ünü vermediğin için giremezsen seni affetmem' demişti. Size de tavsiyem sıkı çalışın. Mücadele ruhunuzun tamamını sahaya yansıtın."