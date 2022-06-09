Etnospor başlıyor

Dünya Etnospor Konfederasyonu, büyük ilgi gören Kültür Festivali'ni 5. defa düzenliyor. Etkinliklerin bu yılki adresi İstanbul Atatürk Havaalanı olacak. Bugün başlayacak şenlikler 12 Haziran'da tamamlanacak. Ziyaretçiler geçtiğimiz senelerde olduğu gibi ücretsiz olarak katılım sağlayabilecek. 26 ülkeden 1000'i aşkın katılımcı hem tarihi spor müsabakalarında yarışacak. Hem de kendi kültürlerini ülkemizde tanıtma imkanı bulacaklar.

YİNE BÜYÜK İLGİ VAR

İstanbul'da 4 gün sürecek etkinliklere her zamanki gibi yoğun ilgi var. Vatandaşlar tarihimizi bugünle buluşturan köklü organizasyon için hazırlıklarını yaptılar. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan önceki gün yaptığı konuşmada geçtiğimiz yıllardaki gibi ailelerden çocuklarını bu etkinliğe getirmesini istedi. Gelecek nesilin, geçmişle yoğrularak büyümesi gerektiğini belirtti. 4 gün sürecek etkinliklere 1 milyon ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

GELENEKSEL SPORLAR

Atatürk Havaalanı'nda düzenlenecek 5. Etnospor Kültür Festivali'nde geçmiş yıllardaki gibi tarihimizin önemli parçası olan sporları hatırlayacağız, yaşatacağız. Okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk olmak üzere birçok spor dalında kıran kırana müsabakalar ile görkemli gösteriler düzenlenecek

20 ÜLKENİN MUTFAĞI

Etnospor Festivali'nde gastronomi her zamanki gibi geniş yer tutuyor. Atatürk Havaalanı'na gelen ziyaretçiler 20 ülkenin birbirinden lezzetli mutfak kültürleriyle de tanışmış olacak.