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Kosova - Kuzey İrlanda maç sonucu: 3-2 (Kosova - Kuzey İrlanda maç özeti izle) Vedat Muriqi galibiyeti getirdi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. C Ligi 2. Grup'ta Kosova sahasında Kuzey İrlanda'yı ağırladı. Zorlu mücadeleyi 3-2 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Kosova'ya galibiyeti getiren golleri Vedat Muriqi (2) ve Bytyqi kaydetti. Kuzey İrlanda'nın golleri Lavery ve Ballard'dan geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 00:42
Kosova - Kuzey İrlanda maç sonucu: 3-2 (Kosova - Kuzey İrlanda maç özeti izle) Vedat Muriqi galibiyeti getirdi

UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup maçında Kosova, sahasında Kuzey İrlanda'yı konuk etti.

Zorlu maç 3-2'lik Kosova galibiyetiyle sonuçlanırken yıldızlaşan isim Vedat Muriqi oldu.

9. dakikada gol perdesini açan Vedat Muriqi'nin ardından 19'da Konyasporlu Zymer Bytyqi farkı ikiye çıkardı. 45'te Lavery farkı bire indirdi ve ilk yarı 2-1 sona erdi.

İkinci yarıda 52. dakikada Vedat Muriqi bir kez daha sahneye çıkarak farkı ikiye çıkardı. 83'te Ballard skoru 3-2 yaptı ve mücadele bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla Kosova 6 puana yükseldi ve grupta ikinci sıradaki yerini korudu. Kuzey İrlanda ise 1 puanda kaldı.


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