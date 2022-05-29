Haberler Futbol Rusya Kupası'nda şampiyon Spartak Moskova

Rusya Kupası'nda şampiyon Spartak Moskova

Rusya Kupası finalinde Spartak Moskova ile Dinamo Moskova karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmada Spartak Moskova rakibini 2-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 22:27
Rusya Kupası'nda şampiyon Spartak Moskova

Spartak Moskova, Dinamo Moskova'yı 2-1 yenerek Rusya Kupası'nın sahibi oldu.

Başkentin iki köklü futbol kulübü arasındaki finalde, sonuncusu 2003'te olmak üzere kupayı 3 kez müzesine götüren Spartak Moskova ile tek şampiyonluğunu 1995'te kazanan Dinamo Moskova karşılaştı.

Luzhniki Stadı'nda oynanan maçı, Sobolev'in 10 ve Promes'un 72. dakikadaki golleriyle kazanan Spartak Moskova, şampiyonluğa ulaştı.

Golünü 55. dakikada Zaharyan'ın attığı Dinamo Moskova'da Fomin, 90+9'uncu dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamadı.

DİĞER
Son dakika: Jorge Jesus'un transfer listesi ortaya çıktı! Fenerbahçe'ye Portekiz Milli Takımı'nın yıldızını getiriyor...
Son dakika: Beşiktaş Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda Ahmet Nur Çebi yeniden başkan seçildi
A. Efes Cimbom'u devirdi seriye eşitlik geldi!
Meksika'dan flaş iddia! Alexis Sanchez ve Galatasaray...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Şenol Güneş’in kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı
Bandırmaspor finale çıktı!
Yeni damat Brooklyn Beckham milyonluk klasik otomobiliyle görüntülendi!
İstanbul'un Fethi'nde metro ve otobüsler ücretsiz mi? | Toplu taşıma İstanbul'da bedava mı?
29 Mayıs Pazar barajlardaki doluluk oranı!
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF'den Ahmet Nur Çebi'ye tebrik TFF'den Ahmet Nur Çebi'ye tebrik 22:35
Premier Lig'e çıkan son takım belli oldu! Premier Lig'e çıkan son takım belli oldu! 22:30
Fransa Açık'ta dev eşleşme: Nadal-Djokovic! Fransa Açık'ta dev eşleşme: Nadal-Djokovic! 22:27
Rusya Kupası Spartak Moskova'nın Rusya Kupası Spartak Moskova'nın 22:26
Milliler çift mesai yaptı! Milliler çift mesai yaptı! 22:23
Sivasspor kupa zaferini kutladı! Sivasspor kupa zaferini kutladı! 22:21
Daha Eski
A. Efes Cimbom'u devirdi seriye eşitlik geldi! A. Efes Cimbom'u devirdi seriye eşitlik geldi! 20:59
Elmas'tan flaş tepki! Salonu terk etti Elmas'tan flaş tepki! Salonu terk etti 20:39
1. Lig'de finalin adı belli oldu! 1. Lig'de finalin adı belli oldu! 20:02
F1 Monako Grand Prix'sini Perez kazandı F1 Monako Grand Prix'sini Perez kazandı 19:37
Ağaoğlu’ndan Ahmet Çalık’ın ailesine taziye ziyareti Ağaoğlu’ndan Ahmet Çalık’ın ailesine taziye ziyareti 19:25
Beşiktaş'ta ikinci Çebi dönemi! Beşiktaş'ta ikinci Çebi dönemi! 19:15