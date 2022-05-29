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Şenol Güneş’in vefat eden kayınvalidesi Leman Kamiloğlu defnedildi

A Milli Futbol Takımı, Trabzonspor ve Beşiktaş eski teknik direktörü Şenol Güneş’in vefat eden kayınvalidesi Leman Kamiloğlu (94) son yolculuğa uğurlandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 18:12
Şenol Güneş’in vefat eden kayınvalidesi Leman Kamiloğlu defnedildi

Tecrübeli teknik adam Şenol Güneş'in eşi Semra Güneş'in annesi Leman Kamiloğlu, Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi. Leman Kamiloğlu'nun cenazesi bugün merkeze bağlı İskenderğaşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sülüklü Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Kamiloğlu'nun cenazesine ailesi, Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Trabzonspor eski başkanı Ahmet Celal Ataman, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile çok sayıda kişi katıldı.

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