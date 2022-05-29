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AZ Alkmaar - Vitesse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hollanda Ligi

Hollanda Ligi ekiplerinden AZ Alkmaar ile Vitesse, UEFA Avrupa Ligi play-off maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, AZ Alkmaar - Vitesse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 13:11 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 13:12
AZ Alkmaar - Vitesse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hollanda Ligi

AZ Alkmaar - Vitesse maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Hollanda Ligi'nde play-off heyecanı sürüyor. AZ Alkmaar ile Vitesse UEFA Avrupa Ligi'ne katılım için play-off maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, AZ Alkmaar - Vitesse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AZ ALKMAAR - VITESSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

AZ Alkmaar - Vitesse maçı 26 Mayıs Pazar günü saat 15:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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