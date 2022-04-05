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TFF'de seçim tarihi belli oldu!

Son dakika haberi... Türkiye Futtbol Federasyonu'nda Nihat Özdemir'in istifasının ardından yeni başkanın belirleneceği seçimin tarihi belli oldu. Başkanlık seçiminin 16 Haziran'da yapılacağı öğrenildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2022 Salı 14:03 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2022 Salı 14:42
TFF'de seçim tarihi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Olağanüstü Seçimli ve Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 16 Haziran'da yapılacağını resmi olarak duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Servet Yardımcı başkanlığında bugün toplantı yapmıştır. Yönetim Kurulu toplantısında; TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 16 Haziran 2022 Perşembe günü saat 10.00'da Ankara'da yapılması kararlaştırılmıştır. Toplantıda Olağan Seçimli Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere TFF Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimi ile birlikte Olağan Genel Kurul gerçekleştirilecektir. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı, 17 Haziran 2022 Cuma günü aynı saatte ve aynı yerde yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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