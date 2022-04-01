Dünya Kupası'nda dikkat çeken kura! Aynı gruba düştüler

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nda gerçekleştirilen kura çekimi sonrası gruplar belli oldu.

Kura çekimi sonrası dikkat çeken bir eşleşme gerçekleşti. H Grubu'nda birbirine rakip olan Uruguay ile Gana, 2010'daki dramatik dünya kupası çeyrek finalinin ardından ilk kez eşleşti.

2010'daki çeyrek finalde Gana'nın gole çok yaklaştığı karambolde Uruguay'ın yıldızı Luis Suarez kaleye giden topu eliyle çelip penaltıya sebebiyet vermişti. 120. dakikada Gana'da Asamoah Gyan penaltı atışını kaçırdı ve Uruguay tekrardan maça ortak oldu. Eşitlik bozulmayan müsabakada seri penaltı atışlarına gidildi ve penaltılarda kazanan Uruguay yarı finale adını yazdıran taraf olmuştu.