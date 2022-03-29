Nijerya - Gana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | 2022 Dünya Kupası Elemeleri

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Nijerya ile Gana kozlarını paylaşacak.

Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, Nijerya - Gana maçıyla ilgili bilgileri arama motorlarında araştırıyor. Peki, Nijerya - Gana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NİJERYA - GANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanacak Nijerya - Gana maçı 29 Mart Salı günü TSİ 20.00'de başlayacak. Nijerya - Gana maçının yayıncısı bulunmuyor.

NİJERYA - GANA MUHTEMEL 11'LER

Nijerya: Uzoho; Aina, Troost-Ekong, Balogun, Bassey; Onyeka, Aribo; Lookman, Iheanacho, Dennis; Osimhen

Gana: Wollacott; Mensah, Amartey, Djiku, Odoi; Partey, Baba, Kudus; J. Ayew, Afena-Gyan, A. Ayew

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