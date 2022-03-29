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Nijerya - Gana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | 2022 Dünya Kupası Elemeleri

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Nijerya ile Gana karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nijerya - Gana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 17:00
Nijerya - Gana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | 2022 Dünya Kupası Elemeleri

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Nijerya ile Gana kozlarını paylaşacak.

Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, Nijerya - Gana maçıyla ilgili bilgileri arama motorlarında araştırıyor. Peki, Nijerya - Gana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NİJERYA - GANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanacak Nijerya - Gana maçı 29 Mart Salı günü TSİ 20.00'de başlayacak. Nijerya - Gana maçının yayıncısı bulunmuyor.

NİJERYA - GANA MUHTEMEL 11'LER

Nijerya: Uzoho; Aina, Troost-Ekong, Balogun, Bassey; Onyeka, Aribo; Lookman, Iheanacho, Dennis; Osimhen

Gana: Wollacott; Mensah, Amartey, Djiku, Odoi; Partey, Baba, Kudus; J. Ayew, Afena-Gyan, A. Ayew

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