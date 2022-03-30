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Fatih Terim'den Rui Costa itirafı! "Milli Takım'a çağırırdım"

Türk futbolu ve Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, Portekiz basınına röportaj verdi. İtalya'daki günlerinden bahseden Terim, Fiorentina ve Milan'dan eski öğrencisi Rui Costa hakkında ise övgü dolu ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 17:53
Fatih Terim'den Rui Costa itirafı! "Milli Takım'a çağırırdım"

Fatih Terim 50. yaş gününü kutlayan ve Portekiz Ligi ekibi Benfica'nın başkanlığını yürüten Rui Costa ile olan ilişkisini Portekiz basınına anlatırken eski oyuncusundan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Fatih Terim'den Rui Costa itirafı! "Milli Takım'a çağırırdım"

Fatih Terim çok sevdiği Portekizli Rui Costa'yı Galatasaray'a transfer etmek istediğini belirterek "Rui Costa, hem Floransa hem de Fiorentina için idol biriydi. Gerçek bir efsaneydi. Uzun zamandır kulüpteydi ve ileriye doğru bir zaman atmasının zamanı gelmişti. Fiorentina'ya imza atmadan önce bile, adı her zaman İtalya ve Avrupa'nın en büyük kulüpleriyle anıldı. 2001/02 sezonunun başında Milan'a geçtiğimde onu da almak istedim." dedi.

Fatih Terim'den Rui Costa itirafı! "Milli Takım'a çağırırdım"

"TÜRK MİLLİ TAKIMI'NA BİLE ÇAĞIRIRDIM"

Ajansspor'un Portekiz basınına dayandırdığı habere göre Terim, eski öğrencisi hakkında, "Transfer listemin ilk sırasındaydı. Herhangi bir teknik direktörün birlikte çalışmak isteyeceği bir liderdi. Fiorentina'dan Milan'a transferi sürpriz değil. Daha sonra Galatasaray'a da almak istedim ama olmadı. İnan bana, eğer fırsatım olsaydı onu Türk Milli Takımı'na bile çağırırdım" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'den Rui Costa itirafı! "Milli Takım'a çağırırdım"

EN İYİ 10 NUMARA...

Terim, "Modern futbola bakınca Rui Costa gibi bir örnek vermek kolay değil. Rui Costa, 10 numara giyen ve takım arkadaşlarına pozisyonlar hazırlayan özel bir oyuncu. Bugünlerde gerçek 10 numaralar kalmadı. Rui Costa'nın oynadığı 12 yılda Serie A, Avrupa'nın en büyük ligiydi. Zinedine Zidane, Totti, Del Piero, Roberto Baggio gibi güçlü rakipleri olmasına rağmen, birkaç yıl boyunca en iyi 10 numara olarak kabul edildi. Taktik disiplini çok üst düzeydeydi ve oynadığı kulübü, birlikte çalıştığı teknik direktöre sadıktı" dedi.

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