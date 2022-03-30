Fatih Terim'den Rui Costa itirafı! "Milli Takım'a çağırırdım"

Fatih Terim 50. yaş gününü kutlayan ve Portekiz Ligi ekibi Benfica'nın başkanlığını yürüten Rui Costa ile olan ilişkisini Portekiz basınına anlatırken eski oyuncusundan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Fatih Terim çok sevdiği Portekizli Rui Costa'yı Galatasaray'a transfer etmek istediğini belirterek "Rui Costa, hem Floransa hem de Fiorentina için idol biriydi. Gerçek bir efsaneydi. Uzun zamandır kulüpteydi ve ileriye doğru bir zaman atmasının zamanı gelmişti. Fiorentina'ya imza atmadan önce bile, adı her zaman İtalya ve Avrupa'nın en büyük kulüpleriyle anıldı. 2001/02 sezonunun başında Milan'a geçtiğimde onu da almak istedim." dedi.