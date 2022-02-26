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Avrupa'da büyük tehlike! 31 yıl geriye gittik

Türkiye UEFA sıralamasında 16.'lıktan 19.'luğa geriledi... Eğer sezonu şu anda bulunduğu yerde tamamlarsak son 31 yılın en kötü derecesine imza atmış olacağız... Takım sayımız ise 5'ten 4'e düşecek... Türk futbolu içinde bulunduğu kötü tabloyu biraz olsun tersine çevirmek için tüm umudunu Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansına bağlamış durumda.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 06:50
Avrupa'da büyük tehlike! 31 yıl geriye gittik

UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin Slavia Prag'a elenmesi Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yerini de çok olumsuz şekilde etkiledi. Türkiye 16. basamaktan 19.'luğa gerilerken, sezonu ilk 15 içinde tamamlama şansımız fazlasıyla azaldı...

Avrupa'da büyük tehlike! 31 yıl geriye gittik

Takvim'in haberine göre; Şu anda 26.900 puana sahip olan Türkiye'nin üzerinde Danimarka, Hırvatistan, Çekya, Yunanistan ve İsviçre yer alıyor. Eğer sezonu ilk 15 içinde tamamlayamazsak önümüzdeki sezon Süper Lig'i ikinci bitirecek olan takımımız Şampiyonlar Ligi'ne değil Konferans Ligi'ne gidecek. Şampiyonumuz da direkt olarak gruplara kalamayacak ve ön eleme oynamak zorunda kalacak.

Avrupa'da büyük tehlike! 31 yıl geriye gittik

Ayrıca Avrupa'ya gidecek takım sayımız 5'ten 4'e düşecek. Türkiye eğer sezonu şu anda bulunduğu yerde veya daha altta tamamlarsa son 31 yılın en kötü derecesine de imza atmış olacağız. Son olarak 1990- 91 sezonunun sonunda 11.665 puanla 23. sırada yer alan Türkiye o tarihten bu yana bir futbol sezonunu 18. sıranın altında hiç tamamlamadı.

Avrupa'da büyük tehlike! 31 yıl geriye gittik

Türk futbolu içinde bulunduğu kötü tabloyu biraz olsun tersine çevirmek için tüm umudunu Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansına bağlamış durumda.

Avrupa'da büyük tehlike! 31 yıl geriye gittik

UEFA SIRALAMASI

14) İsviçre 29.675
15) Yunanistan 27.200
16) Çekya 27.200
17) Hırvatistan 27.150
18) Danimarka 26.975
19) Türkiye 26.900
20) Kıbrıs R.K. 23.375

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