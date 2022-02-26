Avrupa'da büyük tehlike! 31 yıl geriye gittik

Takvim'in haberine göre; Şu anda 26.900 puana sahip olan Türkiye'nin üzerinde Danimarka, Hırvatistan, Çekya, Yunanistan ve İsviçre yer alıyor. Eğer sezonu ilk 15 içinde tamamlayamazsak önümüzdeki sezon Süper Lig'i ikinci bitirecek olan takımımız Şampiyonlar Ligi'ne değil Konferans Ligi'ne gidecek. Şampiyonumuz da direkt olarak gruplara kalamayacak ve ön eleme oynamak zorunda kalacak.

Ayrıca Avrupa'ya gidecek takım sayımız 5'ten 4'e düşecek. Türkiye eğer sezonu şu anda bulunduğu yerde veya daha altta tamamlarsa son 31 yılın en kötü derecesine de imza atmış olacağız. Son olarak 1990- 91 sezonunun sonunda 11.665 puanla 23. sırada yer alan Türkiye o tarihten bu yana bir futbol sezonunu 18. sıranın altında hiç tamamlamadı.