Bahia'nın takım otobüsüne Sampaio Correa maçı öncesi bombalı saldırı!

Brezilya'da Nordeste Kupası'nda oynanan Bahia-Sampaio Correa maçı öncesi flaş bir olay yaşandı. Bahia'nın takım otobüsü, karşılaşmanın oynanacağı Fonte Nova Arena'ya giderken bombalı saldırıya uğradı. Araç hasar alırken bazı futbolcular da yaralandı.

Hastaneye kaldırılan kaleci Danilo ile birlikte Matheus ve Marcelo'nun durumlarının iyi olduğu bildirildi. Bu olay yaşansa da Bahia takımı maça çıkma kararı aldı. Eski Trabzonsporlu golcü Hugo Rodallega'nın formasını giydiği Bahia, Kolombiyalı futbolcunun da gol attığı maçı 2-0 kazandı.

Olay sonrası tüm dünyadan, saldırıyı gerçekleştirenler için kınama mesajları geldi.