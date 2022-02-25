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Bahia'nın takım otobüsüne Sampaio Correa maçı öncesi bombalı saldırı!

Son dakika spor haberleri... Brezilya'da Bahia ile Sampaio Correa takımları arasında oynanacak maç öncesi skandal bir olay yaşandı. Karşılaşmanın oynanacağı Fonte Nova Arena'ya giden Hugo Rodallega'lı Bahia'nın takım otobüsüne bombalı saldırı yapılırken bazı oyuncular yaralandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2022 Cuma 08:40
Bahia'nın takım otobüsüne Sampaio Correa maçı öncesi bombalı saldırı!

Brezilya'da Nordeste Kupası'nda oynanan Bahia-Sampaio Correa maçı öncesi flaş bir olay yaşandı. Bahia'nın takım otobüsü, karşılaşmanın oynanacağı Fonte Nova Arena'ya giderken bombalı saldırıya uğradı. Araç hasar alırken bazı futbolcular da yaralandı.

Hastaneye kaldırılan kaleci Danilo ile birlikte Matheus ve Marcelo'nun durumlarının iyi olduğu bildirildi. Bu olay yaşansa da Bahia takımı maça çıkma kararı aldı. Eski Trabzonsporlu golcü Hugo Rodallega'nın formasını giydiği Bahia, Kolombiyalı futbolcunun da gol attığı maçı 2-0 kazandı.

Olay sonrası tüm dünyadan, saldırıyı gerçekleştirenler için kınama mesajları geldi.

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