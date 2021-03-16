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Son dakika spor haberleri: 39 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic 5 yıl sonra milli takımda!

ekiplerinden 'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic, 2016'dan bu yana oynamadığı 'na yeniden davet edildi. Teknik direktör , 39 yaşındaki yıldızı, 'ndeki ve karşılaşmaları ve ile oynanacak olan hazırlık maçının kadrosuna çağırdı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 16:23
Son dakika spor haberleri: 39 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic 5 yıl sonra milli takımda!

(Serie A) ekiplerinden 'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic, 2016'dan bu yana oynamadığı 'na davet edildi.

'ndan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör , milli takımın ve ile oynayacağı karşılaşmaları ve ile yapacağı hazırlık maçının kadrosuna, Ibrahimovic'i de aldı.

39 yaşında olmasına rağmen bu sezon Milan'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ibrahimovic, 'nın ardından milli takımı bırakmıştı.

116 maçta attığı 62 golle İsveç Milli Takımı'nın en skoreri unvanını elinde tutan Ibrahimovic, öncesi dönüş sinyali vermiş ancak teknik direktör Andersson tarafından kadroya dahil edilmemişti.



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