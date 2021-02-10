A Spor canlı yayını izle, A spor yayın akışında hangi maçlar var? Galatasaray-Alanyaspor maçı canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası heyecan ATV ve A Spor ekranlarında tüm hızıyla sürüyor. Çeyrek final mücadeleleri ile süren kupa mücadelelerinde bu akşam Galatasaray ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek.

Zorlu mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmaya az bir süre kala futbolseverler A Spor yayın akışı, 10 Şubat A spor yayın akışı, A Spor Canlı Kesintisiz izle, A Spor frekans, Galatasaray-Alanyaspor maçı hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte tüm bu soruların yanıtları...

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray - Alanyaspor maçı 10 Şubat Çarşamba günü saat 20:45'te A Spor'da canlı yayınlanacak.

A SPOR YAYIN AKIŞI - 10 ŞUBAT 2021

07:00 Sabah Sporu - canlı

10:00 Avrupa'dan Futbol

12:00 Spor Ajansı - canlı

14:00 Gün Ortası - canlı

15:00Spor Gündemi - canlı

17:00 Kupa Günü - canlı

18:00 Ana Haber - canlı

19:00 Türkiye'nin Kupası - canlı

20:45 Galatasaray- Aytemiz Alanyaspor | CANLI

22:30 Türkiye'nin Kupası | CANLI

A SPOR FREKANSLAR

FREKANS: 12053 Mhz

SYMBOL RATE: 27500

POLARİZASYON: H ( Yatay )

FEC: 5/6

DIGITURK: 88. kanal

TİVİBU: 81. kanal

D-SMART: 80. kanal

KABLO TV: 142 ve 143 . Kanal