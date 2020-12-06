İngiltere Championship'te oynanan Millwall - Derby County maçı öncesinde futbolcuların gerçekleştirdiği ırkçılık protestosuna karşı taraftarların verdiği ıslıklı tepki tüm dünyanın tepkisini çekti.

Milwall'un sahası The Den'de oynanan karşılaşmada MillWall taraftarları ırkçılığa tepki göstermek için diz çökerek yapılan " Black Lives Matter " destek hareketini yoğun şekilde ıslıkladı.

O anlarda yaşanan en dikkat çekici davranış ise Derby'nin Türk futbolcusu Colin Kazım-Richards'tan geldi.