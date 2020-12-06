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Ada'da gündem Kazım-Richards! Irkçı tokat gibi cevap

Championship ekibi 'de forma giyen Kazım-Richards, Milwall ile oynadıkları maçta ırkçı İngiliz taraftarlara tokat gibi bir cevap verdi. "" destek hareketini ıslıkla eden rakip taraftarların önünde ayağa kalkarak tek yumruğunu havaya kaldıran milli futbolcunun tepkisi, İngiltere'de gündeme oturdu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 09:26 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 09:26
Ada'da gündem Colin Kazım-Richards! Irkçı İngilizlere böyle cevap verdi

Championship'te oynanan Millwall - maçı öncesinde futbolcuların gerçekleştirdiği ırkçılık protestosuna karşı taraftarların verdiği ıslıklı tepki tüm dünyanın tepkisini çekti.

Ada'da gündem Colin Kazım-Richards! Irkçı İngilizlere böyle cevap verdi

Milwall'un sahası The Den'de oynanan karşılaşmada MillWall taraftarları ırkçılığa tepki göstermek için diz çökerek yapılan "" destek hareketini yoğun şekilde ıslıkladı.

Ada'da gündem Colin Kazım-Richards! Irkçı İngilizlere böyle cevap verdi

O anlarda yaşanan en dikkat çekici davranış ise Derby'nin Türk futbolcusu Kazım-Richards'tan geldi.

Ada'da gündem Colin Kazım-Richards! Irkçı İngilizlere böyle cevap verdi

Kazım, sahada tek başına yumruğunu havaya kaldırarak protestosunu gerçekleştirdi.

Ada'da gündem Colin Kazım-Richards! Irkçı İngilizlere böyle cevap verdi

Karşılaşmayı 1-0 kazanırken Kazım-Richards 86 dakika sahada kaldı.

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