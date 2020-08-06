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06 Ağustos 2020, Perşembe
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Santos teknik direktör Ferreira ile yollarını ayırdı

Santos teknik direktör Ferreira ile yollarını ayırdı

takımlarından Santos, teknik direktörü ile yollarını ayırdığını açıkladı. Ferreira daha önce , Porto ve gibi önemli ekipleri çalıştırmıştı.

Brezilya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Santos'ta, Portekizli teknik adam ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısında 74 yaşındaki teknik adamın görevine son verilmesi yönünde karar alındığı belirtildi. Göreve gelmesinin 8 ay sonrasında takımdan gönderilen Ferreira yönetiminde Santos, 15 maçta 6 galibiyet, 5 yenilgi ve 4 beraberlik aldı.

Jesualdo Ferreira, daha önce Benfica, Porto, Sporting Lizbon ve Braga gibi ülkesinin önemli takımlarını da çalıştırmıştı.

  1. 06.08.2020
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