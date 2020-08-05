Bir ilke imza attı! Kadın futbolcu erkek takımında oynayacak
Hollanda'da alt liglerde oynayan Foarut adlı takım, 19 yaşındaki kadın futbolcu Ellen Fokkema ile sözleşme imzaladı. Ülkede ilk kez bir kadın futbolcu, erkek takımında mücadele edecek. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Hollandalı genç kadın futbolcu Ellen Fokkema'nın, ülkenin alt liginde oynayan Foarut'un erkek takımında oynaması için izin çıktı. 19 yaşındaki Fokkema, erkek takımında oynayan ilk kadın futbolcu olarak tarihe geçti.
"BIRAKMAK ZORUNDA KALACAĞIMI DÜŞÜNÜP ÜZÜLÜYORDUM"
Sözleşme sonrası duygularını dile getiren Fokkema, "Takımımda oynamaya devam edebildiğim için mutluyum. Burada 5 yıldır forma giyiyordum. Bırakmak zorunda kalacağımı düşünüp üzülüyordum. Takım arkadaşlarım da karar sonrası oldukça memnun oldular. Neler olacağını göreceğiz" şeklinde konuştu.
- 05.08.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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