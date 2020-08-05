Bir ilke imza attı! Kadın futbolcu erkek takımında oynayacak - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Bir ilke imza attı! Kadın futbolcu erkek takımında oynayacak

Bir ilke imza attı! Kadın futbolcu erkek takımında oynayacak

Hollanda'da alt liglerde oynayan Foarut adlı takım, 19 yaşındaki kadın futbolcu ile sözleşme imzaladı. Ülkede ilk kez bir kadın futbolcu, erkek takımında mücadele edecek. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Hollandalı genç kadın futbolcu 'nın, ülkenin alt liginde oynayan Foarut'un erkek takımında oynaması için izin çıktı. 19 yaşındaki Fokkema, erkek takımında oynayan ilk kadın futbolcu olarak tarihe geçti.

"BIRAKMAK ZORUNDA KALACAĞIMI DÜŞÜNÜP ÜZÜLÜYORDUM"

Sözleşme sonrası duygularını dile getiren Fokkema, "Takımımda oynamaya devam edebildiğim için mutluyum. Burada 5 yıldır forma giyiyordum. Bırakmak zorunda kalacağımı düşünüp üzülüyordum. Takım arkadaşlarım da karar sonrası oldukça memnun oldular. Neler olacağını göreceğiz" şeklinde konuştu.

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  1. 05.08.2020
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