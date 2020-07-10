Salomon Kalou'dan transferde sürpriz karar! Yeni takımı...
Son olarak Alman ekibi Hertha Berlin'de forma giyen Fildişi Sahilli tecrübeli oyuncu Salomon Kalou, sürpriz bir tercih yaparak Brezilya ekibi Botafogo'ya transfer oldu.
Brezilya ekiplerinden Botafogo, Hertha Berlin ile sözleşmesi sona eren Salomon Kalou'yu kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu ile sözleşme imzalandığı belirtildi. Anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi verilmezken, ülke medyasında Kalou'nun 2021 yılı sonuna kadar takımda olacağı yazıldı.
Kariyerinde Feyenoord, Chelsea ve Lille formaları da giyen Kalou, 2014'te transfer olduğu Hertha Berlin'de bu sezon 7 maça çıkıp 2 gol kaydetmişti.
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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