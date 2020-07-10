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10 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Futbol Salomon Kalou'dan transferde sürpriz karar! Yeni takımı...

'dan transferde sürpriz karar! Yeni takımı...

Salomon Kalou'dan transferde sürpriz karar! Yeni takımı...

Son olarak Alman ekibi 'de forma giyen tecrübeli oyuncu , sürpriz bir tercih yaparak ekibi Botafogo'ya oldu.

ekiplerinden Botafogo, ile sözleşmesi sona eren 'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzalandığı belirtildi. Anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi verilmezken, ülke medyasında Kalou'nun 2021 yılı sonuna kadar takımda olacağı yazıldı.

Kariyerinde Feyenoord, Chelsea ve Lille formaları da giyen Kalou, 2014'te transfer olduğu Hertha Berlin'de bu sezon 7 maça çıkıp 2 gol kaydetmişti.


  1. 10.07.2020
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