Aktüel haberler (21.06.2020)

LEWA'DAN REKOR

Bundesliga şampiyonu Bayern Münih, konuk ettiği Freiburg'u 3-1 yenerken, Polonyalı yıldızı Lewandowski attığı 33 golle, yeni bir rekora daha imza attı. Ağları 2 kez havalandıran 31 yaşındaki forvet, bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu unvanını eline geçirdi.



Premier Lig'de Watford, sahasında Çağlar Söyüncü'lü Leicester City'yi konuk etti. Milli futbolcumuzun 90 dakika oynadığı karşılaşmada Leicester 90'da Chilwell'le öne geçti. Watford 90+1'de Dawson'la beraberliği sağladı.



Euroleague Devotion Pazarlama Ödülleri'ni 3 kez kazanma başarısı gösteren Anadolu Efes, bu sezon da 42 takım arasından finale kalarak çok önemli bir başarı yakaladı. Ödül kazananlar Temmuz ayında açıklanacak.