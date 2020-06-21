Aktüel haberler (21.06.2020)
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LEWA'DAN REKOR
Bundesliga şampiyonu Bayern Münih, konuk ettiği Freiburg'u 3-1 yenerken, Polonyalı yıldızı Lewandowski attığı 33 golle, yeni bir rekora daha imza attı. Ağları 2 kez havalandıran 31 yaşındaki forvet, bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu unvanını eline geçirdi.
Premier Lig'de Watford, sahasında Çağlar Söyüncü'lü Leicester City'yi konuk etti. Milli futbolcumuzun 90 dakika oynadığı karşılaşmada Leicester 90'da Chilwell'le öne geçti. Watford 90+1'de Dawson'la beraberliği sağladı.
Euroleague Devotion Pazarlama Ödülleri'ni 3 kez kazanma başarısı gösteren Anadolu Efes, bu sezon da 42 takım arasından finale kalarak çok önemli bir başarı yakaladı. Ödül kazananlar Temmuz ayında açıklanacak.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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