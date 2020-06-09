Alt liglerden haberler (09.06.2020)
Alt liglerde günün öne çıkan gelişmelerini ve transfer haberlerini fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...
BUCALI OĞUZ'A İKİ TALİP
Barış Sungur'u F.Bahçe'ye gönderen 1928 Buca'da, Oğuz Aydın'a Astana ve Karabağ talip oldu. 19 yaşındaki kanat oyuncusu için menajerler aracılığıyla teklif yapıldığı bildirildi. Daha önce Beşiktaş ve A.Gücü ile adı anılan Oğuz, bu sezon 18 maçta 2 kez ağları sarstı.
ALTUG BİTİYOR
Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Menemenspor, gözünü alt liglere çevirdi. Sarı-lacivertlilerin, Altınordu'nun pilot takımı olan 2. Lig ekibi Niğde Anadolu'dan forvet Hüseyin Altuğ Taş'la el sıkıştığı ifade edildi. Altuğ için Altay'ın da devrede olduğu iddia edilirken, sarı-lacivertlilerin sezon sonunda serbest kalacak 24 yaşındaki futbolcuyla için elini çabuk tuttuğu vurgulandı. Osmanlı altyapısından yetişen ve G.Saray'a transfer olan Altuğ, Başakşehir, Tepecik, Sakarya, Bandırma, Gümüşhane ve bu sezon ilk yarıda Bodrum Belediyespor'da top koşturdu.
AKHİSAR ÇÖZÜMÜ BULDU
Hazırlık maçı için TFF'den izin alamayan Akhisar, çözümü içinde buldu. Akigo, atmosferi yaşamak için takımı ikiye böldü ve Akhisar Stadı'nda hazırlık sınavına çıktı.
SAMSUN TEDBİRLE DÖNÜYOR
Samsunspor ara verdiği hazırlıklara, 10 Haziran'da tesislerde teste girererek başlayacak. Genel Menajer Mustafa Aztopal, tüm tedbirlere uyacaklarını ifade etti.
- 9.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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