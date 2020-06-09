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09 Haziran 2020, Salı
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Alt liglerden haberler (09.06.2020)

Alt liglerden haberler (09.06.2020)

Alt liglerde günün öne çıkan gelişmelerini ve haberlerini fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

BUCALI OĞUZ'A İKİ TALİP
Barış Sungur'u F.Bahçe'ye gönderen 1928 Buca'da, Oğuz Aydın'a ve Karabağ talip oldu. 19 yaşındaki kanat oyuncusu için menajerler aracılığıyla teklif yapıldığı bildirildi. Daha önce ve A.Gücü ile adı anılan Oğuz, bu sezon 18 maçta 2 kez ağları sarstı.

ALTUG BİTİYOR
Yeni sezon için çalışmalarına başlayan Menemenspor, gözünü alt liglere çevirdi. Sarı-lacivertlilerin, Altınordu'nun pilot takımı olan 2. Lig ekibi Anadolu'dan forvet Hüseyin Altuğ Taş'la el sıkıştığı ifade edildi. Altuğ için Altay'ın da devrede olduğu iddia edilirken, sarı-lacivertlilerin sezon sonunda serbest kalacak 24 yaşındaki futbolcuyla için elini çabuk tuttuğu vurgulandı. Osmanlı altyapısından yetişen ve G.Saray'a transfer olan Altuğ, , Tepecik, , Bandırma, ve bu sezon ilk yarıda Bodrum Belediyespor'da top koşturdu.

AKHİSAR ÇÖZÜMÜ BULDU
Hazırlık maçı için 'den izin alamayan Akhisar, çözümü içinde buldu. Akigo, atmosferi yaşamak için takımı ikiye böldü ve Akhisar Stadı'nda hazırlık sınavına çıktı.

SAMSUN TEDBİRLE DÖNÜYOR
ara verdiği hazırlıklara, 10 Haziran'da tesislerde teste girererek başlayacak. Genel Menajer Mustafa Aztopal, tüm tedbirlere uyacaklarını ifade etti.

  1. 9.6.2020
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