Alt liglerden haberler (09.06.2020)

BUCALI OĞUZ'A İKİ TALİP

Barış Sungur'u F.Bahçe'ye gönderen 1928 Buca'da, Oğuz Aydın'a Astana ve Karabağ talip oldu. 19 yaşındaki kanat oyuncusu için menajerler aracılığıyla teklif yapıldığı bildirildi. Daha önce Beşiktaş ve A.Gücü ile adı anılan Oğuz, bu sezon 18 maçta 2 kez ağları sarstı.

ALTUG BİTİYOR

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Menemenspor, gözünü alt liglere çevirdi. Sarı-lacivertlilerin, Altınordu'nun pilot takımı olan 2. Lig ekibi Niğde Anadolu'dan forvet Hüseyin Altuğ Taş'la el sıkıştığı ifade edildi. Altuğ için Altay'ın da devrede olduğu iddia edilirken, sarı-lacivertlilerin sezon sonunda serbest kalacak 24 yaşındaki futbolcuyla için elini çabuk tuttuğu vurgulandı. Osmanlı altyapısından yetişen ve G.Saray'a transfer olan Altuğ, Başakşehir, Tepecik, Sakarya, Bandırma, Gümüşhane ve bu sezon ilk yarıda Bodrum Belediyespor'da top koşturdu.

AKHİSAR ÇÖZÜMÜ BULDU

Hazırlık maçı için TFF'den izin alamayan Akhisar, çözümü içinde buldu. Akigo, atmosferi yaşamak için takımı ikiye böldü ve Akhisar Stadı'nda hazırlık sınavına çıktı.

SAMSUN TEDBİRLE DÖNÜYOR

Samsunspor ara verdiği hazırlıklara, 10 Haziran'da tesislerde teste girererek başlayacak. Genel Menajer Mustafa Aztopal, tüm tedbirlere uyacaklarını ifade etti.