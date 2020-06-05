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05 Haziran 2020, Cuma
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Maradona’ya yeni kontrat

Maradona’ya yeni kontrat

Arjantin ekibi Gimnasia'yı çalıştıran 'ya yeni sözleşme yapıldı. 59 yaşındaki takımının başında çıktığı 18 maçta 6 galibiyet aldı.

Arjantin ekibi Gimnasia'yı çalıştıran 'ya yeni sözleşme yapıldı. 59 yaşındaki takımının başında çıktığı 18 maçta 6 galibiyet aldı. Gimnasia 24 takımın mücadele ettiği ligde 19. sırada bulunuyor. Arjantin'de corona virüsü salgını nedeniyle iki yıllığına küme düşme kalkmıştı.
  1. 5.6.2020
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