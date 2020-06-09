Aktüel haberler (09.06.2020)

FIFA'DAN MÜJDE

FIFA normal şartlarda bu hafta transfer dönemini açmayı bekleyen Fransa'ya beklemesini ve kararın bu hafta açıklanacağını söyledi. 2020 yaz transfer dönemiyle ilgili görüşmelerde bulunan FIFA, her ligin 2019-2020 sezonunun bitimine 4 hafta kala transfer penceresini açması kararını verdi. Pandemi nedeniyle harekete geçen FIFA'nın, kulüpleri mağdur etmemek adına böyle bir karar aldığı vurgulandı. Konuyla ilgili resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Süper Lig'de sondan dördüncü hafta 7 Temmuz'da oynanmaya başlayacak. Bu tarihten itibaren transfer dönemini açma konusunda izin verilecek. 1 Ekim'e kadar süreceği belirtilen dönemle böylece 12 haftalık süre aynı kalacak.

HEM LİZBON HEM SEYİRCİLİ!

Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan Lizbon'a alınacağı iddiaları devam ediyor. Bild'in ardından bu kez Corriere dello Sport, dev finalin Lizbon'da oynanacağını duyurdu. İtalyanlar, Portekiz'deki maçın seyircili olacağını belirtti.

VİRÜS SÜRÜYOR

Liglerde koronavirüs testleri devam ederken; yeni vakalara da rastlanıyor. İngiltere Championship'te 2 kişide pozitif çıkarken; Japon ekibi Grampus'lu Langerak da virüse yakalandı.

YABANCI YOK!

Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "Türkiye'de artık atletizm liglerinde yabancı sporcu yarıştırmayacağız. Sporcularımızın onlarla aynı durumda yarışabildiğini gördük" dedi.

CANER DÖNDÜ

Efeler Ligi ekibi İnegöl Belediye, İBB'den eski oyuncusu pasör Caner Çiçekoğlu'yla 1 yıllık anlaşma sağladı. Caner, "Döndüğüm için çok mutluyum. Yarım kalan hedefe ulaşacağız" diye konuştu.

DEMİR TOFAŞ'TA

TOFAŞ, Amerikan Kolej Basketbol Ligi (NCAA) ekiplerinden Minnesota Üniversitesi takımından Alihan Demir'i kadrosuna kattı. 24 yaşındaki oyuncu, forvet pozisyonunda görev yapıyor.