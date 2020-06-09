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09 Haziran 2020, Salı
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haberler (09.06.2020)

Aktüel haberler (09.06.2020)

Spor dünyasından günün öne çıkan gelişmelerini ve haberlerini fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

FIFA'DAN MÜJDE
normal şartlarda bu hafta dönemini açmayı bekleyen 'ya beklemesini ve kararın bu hafta açıklanacağını söyledi. 2020 yaz transfer dönemiyle ilgili görüşmelerde bulunan FIFA, her ligin 2019-2020 sezonunun bitimine 4 hafta kala transfer penceresini açması kararını verdi. Pandemi nedeniyle harekete geçen FIFA'nın, kulüpleri mağdur etmemek adına böyle bir karar aldığı vurgulandı. Konuyla ilgili resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor. 'de sondan dördüncü hafta 7 Temmuz'da oynanmaya başlayacak. Bu tarihten itibaren transfer dönemini açma konusunda izin verilecek. 1 Ekim'e kadar süreceği belirtilen dönemle böylece 12 haftalık süre aynı kalacak.

HEM LİZBON HEM SEYİRCİLİ!
Şampiyonlar Ligi finalinin 'dan Lizbon'a alınacağı iddiaları devam ediyor. Bild'in ardından bu kez Corriere dello Sport, dev finalin Lizbon'da oynanacağını duyurdu. İtalyanlar, Portekiz'deki maçın seyircili olacağını belirtti.

VİRÜS SÜRÜYOR
Liglerde koronavirüs testleri devam ederken; yeni vakalara da rastlanıyor. 'te 2 kişide pozitif çıkarken; Japon ekibi Grampus'lu Langerak da virüse yakalandı.

YABANCI YOK!
Atletizm Federasyonu Başkanı , "'de artık atletizm liglerinde yabancı sporcu yarıştırmayacağız. Sporcularımızın onlarla aynı durumda yarışabildiğini gördük" dedi.

CANER DÖNDÜ
Efeler Ligi ekibi İnegöl Belediye, 'den eski oyuncusu pasör Caner Çiçekoğlu'yla 1 yıllık anlaşma sağladı. Caner, "Döndüğüm için çok mutluyum. Yarım kalan hedefe ulaşacağız" diye konuştu.

DEMİR TOFAŞ'TA
TOFAŞ, Amerikan Kolej Basketbol Ligi (NCAA) ekiplerinden Minnesota Üniversitesi takımından Alihan Demir'i kadrosuna kattı. 24 yaşındaki oyuncu, forvet pozisyonunda görev yapıyor.

  1. 9.6.2020
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