Hollanda Ligi için flaş karar! Resmen açıklandı...
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan futbol karşılaşmalarının 1 Eylül tarihine kadar oynanmayacağını resmen duyurdu.
Corona virüsü salgını nedeniyle dünyanın pek çok ülkesinde futbol organizasyonları askıya alınmıştı.
Futbolun maçlarının tekrar ne zaman başlayacağı merak konusu haline gelirken, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'den flaş bir açıklama geldi. Rutte, ülkedeki futbol maçlarının 1 Eylül'e dek oynanmayacağını duyurdu.
Hollanda Eredivisie'de 25. haftanın sonunda Ajax 56 puanla birinci sırada yer alırken, AZ Alkmaar ikinci, Feyenoord ise 3. sırada bulunuyor.
- 21.04.2020
- Güncelleme: 21.04.2020 21:02
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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