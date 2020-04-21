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21 Nisan 2020, Salı
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için flaş karar! Resmen açıklandı...

Hollanda Ligi için flaş karar! Resmen açıklandı...

Hollanda Başbakanı , salgını nedeniyle askıya alınan karşılaşmalarının 1 Eylül tarihine kadar oynanmayacağını resmen duyurdu.

salgını nedeniyle dünyanın pek çok ülkesinde organizasyonları askıya alınmıştı.

Futbolun maçlarının tekrar ne zaman başlayacağı merak konusu haline gelirken, Hollanda Başbakanı 'den flaş bir açıklama geldi. Rutte, ülkedeki futbol maçlarının 1 Eylül'e dek oynanmayacağını duyurdu.

Hollanda Eredivisie'de 25. haftanın sonunda Ajax 56 puanla birinci sırada yer alırken, AZ Alkmaar ikinci, Feyenoord ise 3. sırada bulunuyor.

  1. 21.04.2020
  2. Güncelleme: 21.04.2020 21:02
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