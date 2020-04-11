FIFPro’dan sert tepki - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
11 Nisan 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol FIFPro’dan sert tepki

’dan sert tepki

FIFPro’dan sert tepki

(), Romanya ekibi 'nun Kovid- 19 salgınının oluşturduğu ekonomik şartlar nedeniyle oyuncularına yaptığı indirim teklifinin etik dışı olduğunu bildirdi.

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (), Romanya ekibi 'nun Kovid- 19 salgınının oluşturduğu ekonomik şartlar nedeniyle oyuncularına yaptığı indirim teklifinin etik dışı olduğunu bildirdi.
  1. 11.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

FIFPro’dan sert tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA