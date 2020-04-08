3 ay maaş vermeyin

Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard, yardımcı antrenörler ve futbolculardan kulübe büyük destek.

Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard, yardımcı antrenörler ve futbolculardan kulübe büyük destek. Gerrard "Bu zor günlerde kulübümüze yardımcı olmalıyız. Maaşlarımızı 3 ay öteledik" diye konuştu.