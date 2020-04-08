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08 Nisan 2020, Çarşamba
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3 ay maaş vermeyin

3 ay maaş vermeyin

, yardımcı antrenörler ve futbolculardan kulübe büyük destek.

Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard, yardımcı antrenörler ve futbolculardan kulübe büyük destek. Gerrard "Bu zor günlerde kulübümüze yardımcı olmalıyız. Maaşlarımızı 3 ay öteledik" diye konuştu.
  1. 8.4.2020
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