Erol Bulut'tan Fenerbahçe mesajı!

Ersun Yanal'ın ayrılmasından sonra Fenerbahçe ile ismi anılan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, bir oyuncu ve bir sağlık personelinde Covid -19 bulguları tespit edilen sarı lacivertli ekibe geçmiş olsun mesajı iletti.

Erol Bulut'un Twitter'dan paylaştığı mesaj şu şekilde:

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) bulgusuna rastlanan Fenerbahçe Futbol A takım oyuncusu ve sağlık heyeti çalışanına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.