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25 Mart 2020, Çarşamba
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Erol Bulut'tan mesajı!

Erol Bulut'tan Fenerbahçe mesajı!

Yeni sezonda 'nin başına geçmesi beklenen Aytemiz , 1 futbolcusunda ve sağlık heyeti çalışanında Corona virüsü bulgularına rastlanan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

'ın ayrılmasından sonra ile ismi anılan , bir oyuncu ve bir sağlık personelinde Covid -19 bulguları tespit edilen sarı lacivertli ekibe geçmiş olsun mesajı iletti.

Erol Bulut'un Twitter'dan paylaştığı mesaj şu şekilde:

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) bulgusuna rastlanan Fenerbahçe Futbol A takım oyuncusu ve sağlık heyeti çalışanına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.

  1. 25.03.2020
  2. Güncelleme: 25.03.2020 19:11
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