Erol Bulut'tan Fenerbahçe mesajı!
Yeni sezonda Fenerbahçe'nin başına geçmesi beklenen Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 1 futbolcusunda ve sağlık heyeti çalışanında Corona virüsü bulgularına rastlanan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Ersun Yanal'ın ayrılmasından sonra Fenerbahçe ile ismi anılan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, bir oyuncu ve bir sağlık personelinde Covid -19 bulguları tespit edilen sarı lacivertli ekibe geçmiş olsun mesajı iletti.
Erol Bulut'un Twitter'dan paylaştığı mesaj şu şekilde:
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) bulgusuna rastlanan Fenerbahçe Futbol A takım oyuncusu ve sağlık heyeti çalışanına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) bulgusuna rastlanan Fenerbahçe Futbol A takım oyuncusu ve sağlık heyeti çalışanına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.— Erol Bulut (@Erol_Bulut) March 25, 2020
- 25.03.2020
- Güncelleme: 25.03.2020 19:11
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