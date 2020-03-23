Herkes tek yürek
Farklı branşlardan birçok isim, koronavirüsle mücadeleye başladı B.Münih’in yıldız oyuncuları Kimmich, Lewandowski ve Goretzka ‘Koronaya tekme atıyoruz’ fonuna 1’er milyon euro bağışladı.
Tüm dünyada etkisini gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgını spor camiasını da kenetledi. Dünyaca ünlü yıldız isimler, salgına karşı mücadele için elini cebine attı. Son olarak Bayern Münih forması giyen yıldız isimler Robert Lewandowski, Leon Goretzka ve Joshua Kimmich salgına karşı önlem alınacak çalışmalara destek olmak amacıyla tam birer milyon euro bağışta bulundu. Alman basınına konuşan Polonyalı futbolcu, "Yaşanan ciddi ve zorlu durumun farkındayız. Bu kavgada güçlü olmalıyız. Mücadeleye katkı sağlayacak herkesten yardım bekliyoruz" dedi.
TEKNOLOJİK DESTEK
Önceki günlerde NBA'da Utah forması giyen Gobert, ülkesi Fransa'nın yanı sıra Utah ve salgına bulaştığı tespit edilen yer olan Oklahoma'ya 500 bin dolar bağışta bulunmuştu. Timberwolves'in yıldızı Karl Anthony, virüsün çabuk tespit edilebilmesi adına çalışmalar yapan kliniğe 100 bin dolar katkı sağlamıştı. Juventus'un yıldızı Bonucci, bir hastaneye 120 bin euro bağışlarken, Milan'ın 38'lik golcüsü İbrahimovic de kampanya başlatmıştı. Formula 1 takımları da mücadeleye teknolojik destek veriyor. F1 camiası, sahip olduğu yüksek teknolojiyle araştırmalara yardım ediyor.
- 23.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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