"En güvenli ülke Türkiye"
Yabancı futbolcular koronavirüs salgınında ülkemizin en güvenli liman olduğunu söyledi. İşte Fenerbahçeli Zajc'ın yanı sıra Inter'in yıldızı Asamoah ve Celta Vigo'da forma giyen Murillo'dan Türkiye sözleri...
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüse Avrupa ve ABD'de onlarca sporcu yakalanırken, birçok yabancı futbolcu ise Türkiye'de oldukları için çok şanslı olduklarını belirtti. F.Bahçe'nin İtalya'nın Empoli takımından transfer ettiği Zajc, eski takım arkadaşlarıyla yaptığı görüşmede, "Türkiye'de yaşadığım için ne kadar şanslı olduğumu bir kez daha anlıyorum. Şu anda İtalya'da olmayı hayal bile edemiyorum" dedi.
Fenerbahçe'nin gelecek sezon için prensipte anlaştığı Inter'in sol beki Kwadwo Asamoah da kendisiyle transfer görüşmelerini yürüten yönetici Selahattin Baki'ye şu çarpıcı mesajı gönderdi: "Beni buradan bir an önce kurtarın. Türkiye'ye gelmek istiyorum. İtalya'da korkunç bir ortam var. Evden dışarı çıkamıyorum. Market alışverişi bile yapmaktan korkuyorum."
Ara transfer döneminde G.Saray yerine İspanyol takımı Celta Vigo'yu tercih eden Murillo büyük pişmanlık yaşıyor. Kendisini G.Saray'a getirmek isteyen Falcao ile konuşan Kolombiyalı oyuncu, "Keşke Türkiye'yi tercih etseydim. Burada haberlerde hep Türkiye örnek gösteriliyor. Kendimi ve ailemi göz göre göre adeta cehennemin içine attım" diyerek pişmanlığını dile getirdi.
- 19.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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