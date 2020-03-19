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19 Mart 2020, Perşembe
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"En güvenli ülke "

"En güvenli ülke Türkiye"

Yabancı futbolcular koronavirüs salgınında ülkemizin en güvenli liman olduğunu söyledi. İşte Fenerbahçeli Zajc'ın yanı sıra Inter'in yıldızı Asamoah ve 'da forma giyen 'dan sözleri...

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüse Avrupa ve ABD'de onlarca sporcu yakalanırken, birçok yabancı futbolcu ise 'de oldukları için çok şanslı olduklarını belirtti. F.Bahçe'nin 'nın Empoli takımından ettiği Zajc, eski takım arkadaşlarıyla yaptığı görüşmede, "Türkiye'de yaşadığım için ne kadar şanslı olduğumu bir kez daha anlıyorum. Şu anda İtalya'da olmayı hayal bile edemiyorum" dedi.

Fenerbahçe'nin gelecek sezon için prensipte anlaştığı Inter'in sol beki Kwadwo Asamoah da kendisiyle transfer görüşmelerini yürüten yönetici Selahattin Baki'ye şu çarpıcı mesajı gönderdi: "Beni buradan bir an önce kurtarın. Türkiye'ye gelmek istiyorum. İtalya'da korkunç bir ortam var. Evden dışarı çıkamıyorum. Market alışverişi bile yapmaktan korkuyorum."

Ara transfer döneminde G.Saray yerine İspanyol takımı 'yu tercih eden büyük pişmanlık yaşıyor. Kendisini G.Saray'a getirmek isteyen Falcao ile konuşan Kolombiyalı oyuncu, "Keşke Türkiye'yi tercih etseydim. Burada haberlerde hep Türkiye örnek gösteriliyor. Kendimi ve ailemi göz göre göre adeta cehennemin içine attım" diyerek pişmanlığını dile getirdi.

  1. 19.3.2020
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