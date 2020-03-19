"En güvenli ülke Türkiye"

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüse Avrupa ve ABD'de onlarca sporcu yakalanırken, birçok yabancı futbolcu ise Türkiye'de oldukları için çok şanslı olduklarını belirtti. F.Bahçe'nin İtalya'nın Empoli takımından transfer ettiği Zajc, eski takım arkadaşlarıyla yaptığı görüşmede, "Türkiye'de yaşadığım için ne kadar şanslı olduğumu bir kez daha anlıyorum. Şu anda İtalya'da olmayı hayal bile edemiyorum" dedi.

Fenerbahçe'nin gelecek sezon için prensipte anlaştığı Inter'in sol beki Kwadwo Asamoah da kendisiyle transfer görüşmelerini yürüten yönetici Selahattin Baki'ye şu çarpıcı mesajı gönderdi: "Beni buradan bir an önce kurtarın. Türkiye'ye gelmek istiyorum. İtalya'da korkunç bir ortam var. Evden dışarı çıkamıyorum. Market alışverişi bile yapmaktan korkuyorum."

Ara transfer döneminde G.Saray yerine İspanyol takımı Celta Vigo'yu tercih eden Murillo büyük pişmanlık yaşıyor. Kendisini G.Saray'a getirmek isteyen Falcao ile konuşan Kolombiyalı oyuncu, "Keşke Türkiye'yi tercih etseydim. Burada haberlerde hep Türkiye örnek gösteriliyor. Kendimi ve ailemi göz göre göre adeta cehennemin içine attım" diyerek pişmanlığını dile getirdi.