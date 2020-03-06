Olympiakos Valbuena'nın sözleşmesini uzattı
Fenerbahçe'de beğenilmeyen Fransız futbolcu Mathieu Valbuena, Olympiakos'ta sergilediği performansla adeta küllerinden doğdu. Yıldız isim, Yunan temsilcisi ile olan sözleşmesini de 1 yıl uzattı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Sezon başında transfer olduğu Olympiakos'ta kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşayan Fransız futbolcu Mathieu Valbuena, yükselen form grafiği sonrası yeni sözleşmeyi kaptı.
Tecrübeli oyuncu, Yunanistan temsilcisi ile 1 yıllık daha sözleşme imzaladı. Kulüpten de konuyla ilgili resmi açıklama geldi.
PERFORMANSI COŞTU
İki sezon formasını giydiği Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Mathieu Valbuena, Olympiakos'ta coşuyor. Forma giydiği 31 resmi karşılaşmada 8 gol sevinci yaşayan, 21 de asist yapan Fransız futbolcu, Avrupa liglerinde zirveye çıktı. 35 yaşındaki futbolcu, 30 yaş üzeri oyuncular arasında en fazla asist yapan isim oldu. Valbuena'yı 21 asistle Dusan Tadic, 20 asistle de Di Maria takip ediyor.
- 06.03.2020
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Yorum
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