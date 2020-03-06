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06 Mart 2020, Cuma
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Valbuena'nın sözleşmesini uzattı

Olympiakos Valbuena'nın sözleşmesini uzattı

'de beğenilmeyen Fransız futbolcu , 'ta sergilediği performansla adeta küllerinden doğdu. Yıldız isim, Yunan temsilcisi ile olan sözleşmesini de 1 yıl uzattı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Sezon başında transfer olduğu 'ta kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşayan Fransız futbolcu , yükselen form grafiği sonrası yeni sözleşmeyi kaptı.

Tecrübeli oyuncu, temsilcisi ile 1 yıllık daha sözleşme imzaladı. Kulüpten de konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

PERFORMANSI COŞTU

İki sezon formasını giydiği 'de istenmeyen adam ilan edilen Mathieu Valbuena, Olympiakos'ta coşuyor. Forma giydiği 31 resmi karşılaşmada 8 gol sevinci yaşayan, 21 de asist yapan Fransız futbolcu, Avrupa liglerinde zirveye çıktı. 35 yaşındaki futbolcu, 30 yaş üzeri oyuncular arasında en fazla asist yapan isim oldu. Valbuena'yı 21 asistle Dusan Tadic, 20 asistle de takip ediyor.

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  1. 06.03.2020
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