Golle başlamıştı! Hollanda'da Oğuzhan Özyakup şoku

Beşiktaş'ta uzun yıllar forma giydikten sonra Hollanda ekibi Feyenoord'a ocak ayı transfer döneminde kiralık olarak giden Oğuzhan Özyakup, ilk maçında gol atarak kariyerinde yeniden yükselişe geçeceği yönünde sinyaller vermişti.

Ancak 27 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu bir süredir sakatlıklarla boğuştuğu için takımının maçlarını kaçırıyor. Feyenoord'un 13 Şubat'ta Heerenveen ile oynadığı maçta 10 dakika sahada kalan Oğuzhan, Zwolle deplasmanında ise sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamamıştı. Kulüpten yapılan açıklama oyuncunun son idmana da katılamadığı bildirildi.

Oğuzhan Özyakup, Fortuna Sittard maçında da yine aynı sebepten forma giyemeyecek. Yıldız futbolcu, Feyenoord formasıyla çıktığı 1 maçta 63 dakika oynadı ve 1 gol kaydetti.