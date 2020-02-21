Golle başlamıştı! Hollanda'da Oğuzhan Özyakup şoku
Beşiktaş'tan ocak ayı transfer döneminde ayrılarak Feyenoord'un yolunu tutan Oğuzhan Özyakup, yaşadığı sakatlık nedeniyle Fortuna Sittard ile oynanacak maçta forma giyemeyecek. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Beşiktaş'ta uzun yıllar forma giydikten sonra Hollanda ekibi Feyenoord'a ocak ayı transfer döneminde kiralık olarak giden Oğuzhan Özyakup, ilk maçında gol atarak kariyerinde yeniden yükselişe geçeceği yönünde sinyaller vermişti.
Ancak 27 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu bir süredir sakatlıklarla boğuştuğu için takımının maçlarını kaçırıyor. Feyenoord'un 13 Şubat'ta Heerenveen ile oynadığı maçta 10 dakika sahada kalan Oğuzhan, Zwolle deplasmanında ise sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamamıştı. Kulüpten yapılan açıklama oyuncunun son idmana da katılamadığı bildirildi.
Oğuzhan Özyakup, Fortuna Sittard maçında da yine aynı sebepten forma giyemeyecek. Yıldız futbolcu, Feyenoord formasıyla çıktığı 1 maçta 63 dakika oynadı ve 1 gol kaydetti.
- 21.02.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Golle başlamıştı! Hollanda'da Oğuzhan Özyakup şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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