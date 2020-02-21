Golle başlamıştı! Hollanda'da Oğuzhan Özyakup şoku - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
21 Şubat 2020, Cuma
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Golle başlamıştı! 'da şoku

Golle başlamıştı! Hollanda'da Oğuzhan Özyakup şoku

'tan ocak ayı döneminde ayrılarak Feyenoord'un yolunu tutan , yaşadığı sakatlık nedeniyle ile oynanacak maçta forma giyemeyecek. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'ta uzun yıllar forma giydikten sonra ekibi Feyenoord'a ocak ayı döneminde kiralık olarak giden , ilk maçında gol atarak kariyerinde yeniden yükselişe geçeceği yönünde sinyaller vermişti.

Ancak 27 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu bir süredir sakatlıklarla boğuştuğu için takımının maçlarını kaçırıyor. Feyenoord'un 13 Şubat'ta Heerenveen ile oynadığı maçta 10 dakika sahada kalan Oğuzhan, Zwolle deplasmanında ise sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamamıştı. Kulüpten yapılan açıklama oyuncunun son idmana da katılamadığı bildirildi.

Oğuzhan Özyakup, maçında da yine aynı sebepten forma giyemeyecek. Yıldız futbolcu, Feyenoord formasıyla çıktığı 1 maçta 63 dakika oynadı ve 1 gol kaydetti.

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  1. 21.02.2020
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