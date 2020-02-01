Oğuzhan Özyakup'un golü sonrası Cenk Tosun'dan samimi paylaşım - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
01 Şubat 2020, Cumartesi
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'un golü sonrası 'dan samimi paylaşım

Oğuzhan Özyakup'un golü sonrası Cenk Tosun'dan samimi paylaşım

Beşiktaş'tan Feyenoord'a sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer olan 'un ilk karşılaşmasında rakip fileleri sarması sonrası yakın arkadaşı 'dan samimi bir paylaşım geldi.

Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan Feyenoord'a transfer olan , Eredivise'nin 21. haftasında oynanan Emmen mücadelesinde ilk 11 başladı.

Özyakup'un, maçın 2. dakikasında rakip fileleri havalandırmasının ardından yakın arkadaşı 'dan samimi bir paylaşım geldi.

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  1. 02.02.2020
  2. Güncelleme: 02.02.2020 00:29
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