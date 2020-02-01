Oğuzhan Özyakup'un golü sonrası Cenk Tosun'dan samimi paylaşım
Beşiktaş'tan Feyenoord'a sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer olan Oğuzhan Özyakup'un ilk karşılaşmasında rakip fileleri sarması sonrası yakın arkadaşı Cenk Tosun'dan samimi bir paylaşım geldi.
Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan Feyenoord'a transfer olan Oğuzhan Özyakup, Hollanda Eredivise'nin 21. haftasında oynanan Emmen mücadelesinde ilk 11 başladı.
Özyakup'un, maçın 2. dakikasında rakip fileleri havalandırmasının ardından yakın arkadaşı Cenk Tosun'dan samimi bir paylaşım geldi.
İŞTE O PAYLAŞIM
- 02.02.2020
- Güncelleme: 02.02.2020 00:29
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Oğuzhan Özyakup'un golü sonrası Cenk Tosun'dan samimi paylaşım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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