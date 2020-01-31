Lapçın’dan sakatlık uyarısı
OP. Dr. Osman Lapçın, diz sakatlığı sonrası geç başlanan tedaviyle kariyerin bitme ihtimalinin olduğunu söyledi. Lapçın, iyi bir rehabilitasyon süreci geçirilmezse sahalara dönüşün uzayacağını, kariyeri olumsuz yönde etkileyeceğini belirtti.
OP. Dr. Osman Lapçın, diz sakatlığı sonrası geç başlanan tedaviyle kariyerin bitme ihtimalinin olduğunu söyledi. Lapçın, iyi bir rehabilitasyon süreci geçirilmezse sahalara dönüşün uzayacağını, kariyeri olumsuz yönde etkileyeceğini belirtti.
- 31.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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