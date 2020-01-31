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31 Ocak 2020, Cuma
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Lapçın’dan sakatlık uyarısı

Lapçın’dan sakatlık uyarısı

OP. Dr. , diz sakatlığı sonrası geç başlanan tedaviyle kariyerin bitme ihtimalinin olduğunu söyledi. Lapçın, iyi bir rehabilitasyon süreci geçirilmezse sahalara dönüşün uzayacağını, kariyeri olumsuz yönde etkileyeceğini belirtti.

OP. Dr. , diz sakatlığı sonrası geç başlanan tedaviyle kariyerin bitme ihtimalinin olduğunu söyledi. Lapçın, iyi bir rehabilitasyon süreci geçirilmezse sahalara dönüşün uzayacağını, kariyeri olumsuz yönde etkileyeceğini belirtti.

  1. 31.1.2020
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