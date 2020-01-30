Yassine Benzia Dijon'a transfer oldu
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen 25 yaşındaki Cezayirli futbolcu Yassine Benzia, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Dijon ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Dijon, Lille'den Cezayirli oyuncu Yassine Benzia'yı kadrosuna kattı.
Dijon Kulübü, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Benzia ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Fransa'nın Olympique Lyon ve Lille ekiplerinde forma giyen Benzia, Fenerbahçe ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos'ta kiralık olarak görev yapmıştı.
Olympiakos'ta fazla forma şansı bulamayan Benzia, takımıyla bu sezon 9 maça çıktı.
Ligue 1'de 21 haftada 21 puan toplayan Dijon, 17. sırada bulunuyor.
- 30.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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