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30 Ocak 2020, Perşembe
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Yassine Benzia Dijon'a transfer oldu

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen 25 yaşındaki Cezayirli futbolcu , Fransa Ligue 1 ekiplerinden ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

(Ligue 1) ekibi , Lille'den Cezayirli oyuncu 'yı kadrosuna kattı.

Dijon Kulübü, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Benzia ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fransa'nın Olympique Lyon ve Lille ekiplerinde forma giyen Benzia, Fenerbahçe ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos'ta kiralık olarak görev yapmıştı.

Olympiakos'ta fazla forma şansı bulamayan Benzia, takımıyla bu sezon 9 maça çıktı.

Ligue 1'de 21 haftada 21 puan toplayan Dijon, 17. sırada bulunuyor.

  1. 30.01.2020
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