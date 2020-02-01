MAÇ SONUCU | Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe

Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya gelen ekiplerden Trabzonspor geriye düştüğü mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin gollerini Sörloth ve Novak kaydederken Fenerbahçe'nin golü Max Kruse'den geldi.

PUAN DURUMU

MAÇTAN DAKİKALAR

90+ 1' Emre'nin ara pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Kruse'nin vuruşunu kaleci Uğurcan müthiş kurtardı.

90' Karşılaşmanın sonuna en az beş dakika uzatma ilave edildi.

88' Trabzonspor sağ kanattan Sosa ile köşe vuruşu kullanacak.

86' Trabzonspor'da José Sosa, hakeme itirazdan sarı kart gördü.

85' Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, hakeme itirazlarından dolayı sarı kart gördü.

84' Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Novak'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

83' Trabzonspor'da Badou Ndiaye'nin yerine Doğan Erdoğan oyuna girdi.

81' Fenerbahçe'de Gustavo driplingle ceza sahasına sokuldu ve yaklaşık 25 metreden kaleyi düşündü. Şutu ise kaleci Uğurcan'ın üzerine gitti.

80' Fenerbahçe'de kullanılan serbest vuruş sonrası ceza yayı üstünde topu önünde bulan Isla'nın şutu üstten dışarı gitti.

79' Fenerbahçe sol kanattan serbest vuruş kullanacak.

78' Fenerbahçe'de Ferdi ceza yayı üzerinde şut açısı buldu, vuruşu yandan auta gitti.

76' Fenerbahçe'de Garry Rodrigues'in yerine Ferdi Kadıoğlu oyuna girdi.

75' Trabzonspor bu dakikalarda çok fazla uzun pas deniyor. Topun hakimiyetini tamamen yitirdiler.

74' Fenerbahçe'de Deniz'in sol kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında Muriqi kafayla vurdu, top kaleci Uğurcan'ın kucağında kaldı.

73' Sosa'nın uzak direğe yaptığı ortaya kafa vuruşunu yapan Campi'nin şutu direk dibinden dışarı gitti.

73' Trabzonspor'da Sosa, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

72' Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, Jose Sosa'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

70' Fenerbahçe'de Kruse'nin ara pası kaleci Uğurcan'da kaldı.

69' Rodrigues'in ceza sahası dışından çektiği şutunu kaleci Uğurcan sektirdi, Muriqi'e çarpan top ise direk dibinden auta çıktı.

69' Fenerbahçe tüm hatlarıyla rakip yarı sahaya yerleşmiş durumda.

67' Trabzonspor'da Caleb Ekuban'ın yerine Daniel Sturridge oyuna girdi.

66' Sarı Kart Mauricio Aníbal Isla

66' Deniz'in kullandığı köşe vuruşunu ön direkte Sosa karşıladı.

65' Fenerbahçe sol kanattan Deniz ile köşe vuruşu kullanacak.

65' Fenerbahçe'de Ozan'ın ceza yayı üzerinden çektiği şut savunmaya çarpıp kornere gitti.

63' Fenerbahçe'de Nabil Dirar'ın yerine Deniz Türüç oyuna girdi.

62' Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci'nin yerine Emre Belözoğlu oyuna girdi.

61' Kullanılan serbest vuruşu Trabzonspor savunması uzaklaştırdı.

60' Fenerbahçe sol kanattan serbest vuruş kullanacak.

57' Trabzonspor'da Guilherme'nin ceza yayı üzerinden çektiği şut farklı şekilde auta çıktı.

55' Kruse'nin yaptığı ortasında ceza sahasında iyi yükselen Ozan Tufan'ın kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı.

55' Fenerbahçe sol kanattan serbest vuruş kullanacak.

54' Guilherme'nin ortası esnasında ceza sahasında Jailson yerde kaldı, hakem Fenerbahçe lehine faul kararı verdi.

53' Bordo-mavililer sağ kanattan Guilherme ile köşe vuruşu kullanacak.

53' Pereira sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına sokuldu, vuruşu Jailson'a çarpıp kornere gitti.

52' Bordo-mavililer oyunun temposunu düşürmeye çalışıyor.

51' İkinci yarının nispeten daha düşük bir tempoda başladığını söyleyebiliriz.

49' Fenerbahçe'de Kruse'nin ceza sahasının sol çaprazından içeri çevirdiği topu kaleci Uğurcan kontrol etti.

48' Sörloth ile Isla'nın ikili mücadelesinin ardından Isla yerde kaldı. Bu pozisyon sonrası Sörloth sarı kart gördü.

46' Trabzonspor ikinci yarıya Yusuf Sarı'nın yerine yeni transfer Guilherme'yi alarak başladı.

46' Ve ikinci yarı Trabzonspor'un santra vuruşuyla başladı.

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının devre arasında tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.



Toroğlu, Vedat Muriç'in girdiği pozisyonda penaltı beklentilerine açıklık getirdi. pic.twitter.com/FfmZL8XZhL — Fotomaç (@fotomac) February 1, 2020

İY (2-1) İlk yarıda son düdük çaldı. Trabzonspor geriye düştüğü ilk 45 dakikada perdeyi 2-1 ile kapatmayı başardı.

45+1' Kruse'nin kullandığı köşe vuruşunu Trabzonspor savunması uzaklaştırdı.

45' Ceza sahasının sağ çaprazında Muriqi'in pasıyla topla buluşan Tolga'nın vuruşunu kaleci Uğurcan bir kez daha kornere çeldi.

44' Kruse'nin kullandığı köşe vuruşunu kaleci Uğurcan kontrol etti.

43' Isla'nın ara pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Muriqi'in vuruşunu kaleci Uğurcan kornere çeldi.

43' Trabzonspor'da Pereira'nın ceza yayı üzerinden çektiği şut savunmadan geri döndü.

41' Trabzonspor'da Sörloth fizik gücüyle Fenerbahçe savunmasını çok zorluyor.

39' Kruse'nin kullandığı köşe vuruşunu kaleci Uğurcan kontrol etti.

39' Fenerbahçe sağ kanattan Kruse ile köşe vuruşu kullanacak.

38' İlk yarının son bölümüne girerken topa daha fazla sahip olan taraf Fenerbahçe.

36' Muriqi'in sağ kanattan uzak direğe yerden ortaladığı topa gelişine vuran Dirar'ın şutu üstten auta çıktı.

33' Bordo-mavililer öylece maçın ilk dakikasında geriye düşmesine rağmen öne geçmeyi başardı.

32' GOL! (2-1) Sosa'nın arka direğe yaptığı ortasına Campi kafayı vurdu, içerde yükselen Novak'ın kafa vuruşu ise ağlarla buluştu.

32' Sosa'nın kullandığı köşe vuruşuna ceza sahasında Sörloth yükseldi, kafa vuruşu savunmaya çarpıp yine kornere çıktı.

31' Trabzonspor sol kanattan Sosa ile köşe vuruşu kullanacak.

31' Maç hakem atışıyla yeniden başladı.

30' Sörloth'un önemli bir sorunu yok. Oyuna devam edebilecek.

30' Sörloth'un tedavisi saha içinde devam ediyor.

30' Trabzonspor'da Sörloth, Serdar ile çarpışıp yerde kaldı. Hakem oyunu durdurdu.

29' Tolga'nın kullandığı köşe vuruşunu ön direkte Sosa kafasıyla taca gönderdi.

28' Fenerbahçe sol kanattan Tolga ile köşe vuruşu kullanacak.

28' Trabzonspor'da Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışından çektiği zayıf şut kaleci Altay'ın kucağında kaldı.

27' Sörloth'un sol kanattan uzak köşeye doğru yaptığı ortasına Ekuban iyi bir kafa vuruşu yapamadı, top yandan auta gitti.

26' Trabzonspor savunması köşe vuruşunu uzaklaştırdı.

26' Fenerbahçe sol kanattan Tolga ile köşe vuruşu kullanacak.

26' Fenerbahçe'de Gustavo'nun ceza yayı üzerinden çektiği şut savunmaya çarpıp kornere gitti.

24' Fenerbahçe'de Isla'nın sağ kanattan yaptığı ortasını Trabzonspor savunması uzaklaştırdı.

23' Campi'nin Sörloth'a doğru attığı uzun pas kaleci Altay'da kaldı.

22' Sosa'nın kullandığı serbest vuruş kaleci Altay'ın kucağında kaldı.

21' Fenerbahçe'de Gustavo topu elle kontrol etti. Trabzonspor sağ kanattan serbest vuruş kullanacak. Topun başına Yusuf ve Sosa geçti.

20' Trabzonspor'da Ndiaye'nin sol kanattan yerden yaptığı ortasını savunmada Serdar uzaklaştırdı.

19' Trabzonspor'da Pereira, Tolga'nın faulüyle yerde kaldı. Bordo-mavililer sarı kart bekledi, ama hakem Ali Palabıyık o kanıda değil.

18' Fenerbahçe sol kanattan Kruse ile köşe vuruşu kullanacak.

16' Böylece Sörloth bu sezon Süper Lig'deki 16. golünü atmış oldu.

????GOLCÜ | 'Kuzeyin Kralı' Süper Lig'de sahaya çıktığı 19. maçında 16. golü buldu.



??Sörloth, bu maçla birlikte 3 büyüklere gol atmış oldu.



Beşiktaş 4 - 1 ??

Galatasaray 1 - 1 ??

Fenerbahçe 1 - 1 ?? pic.twitter.com/hVQrRqX5wB — Fotomaç (@fotomac) February 1, 2020

15' GOL! (1-1) Ekuban'ın ara pasını ceza sahasında kontrol eden Sörloth, dar açıdan Altay'ı mağlup etti.

15' Gustavo'nun pasıyla ceza sahasında bir anda topla buluşan Kruse'nin vuruşu savunmaya da çarpıp kaleci Uğurcan'ın kucağına gitti.

13' Şu ana dek Fenerbahçe'nin %58'lik topla oynama üstünlüğü bulunuyor.

12' Fenerbahçe'de Isla'nın sağ kanattan yaptığı ortayı savunmada Mikel karşıladı.

11' Fenerbahçe'nin ön alan baskısı Trabzonspor'un geriden oyun kurmasını zorlaştırıyor.

10' Trabzonspor'da Ekuban ceza sahasındaki yüksek topa röveşata vurmayı denerken Isla'ya faul yaptı.

9' Fenerbahçe'de Dirar'ın sol kanattan yaptığı ortasını Trabzonspor savunması karşıladı.

7' Trabzonspor'da Badou Ndiaye, Rodrigues'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

7' Trabzonspor'da Novak'ın sol kanattan kullandığı uzun tacı Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı.

5' Trabzonspor'da Campi'nin sağ kanattan yaptığı orta kaleci Altay'ın kucağında kaldı.

4' Trabzonspor sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

??Max Kruse, üst üste 3. maçta yine golünü attı.



?Gaziantep FK ??

?Medipol Başakşehir ??

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1' GOL! (1-0) Mikel'in Ozan'ın baskısıyla orta sahada kaptırdığı topun ardından Rodrigues çok çabuk ceza sahasına indi ve içeri çevirdiği topa Kruse'nin gelişine vuruşu ağlarla buluştu.



1' Akyazı'da ilk düdük çaldı!