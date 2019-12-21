CANLI | Liverpool-Flamengo

2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda finalinde, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ve Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) düzenlediği Libertadores Kupası'nın son şampiyonu Brezilya kulübü Flamengo karşılaşıyor. İspanyol ekibi Real Madrid, 2000 yılından beri düzenlenen turnuvada en çok şampiyonluk (2014-2016-2017-2018) yaşayan takım olmuştu. Liverpool ve Flamengo ise tarihlerinde ilk kez bu kupayı kazanmak için sahada

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LIVERPOOL - FLAMENGO İLK 11'LER:

LİVERPOOL: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Henderson, Keita, Oxlade-Chamberlain, Mane, Salah, Firmino

FLAMENGO: Alves, Rafinha, Caio, Mari, Filipe Luis, Gerson, Arao, De Arrascaeta, Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol

2005 YILINDA SAO PAULO'YA KAYBETMİŞTİ

Liverpool Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduğu 2005 senesinde FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda finale kalmış ancak Brezilya ekibi Sao Paulo'ya 1-0 yenip ikinci olmuştu. İngiliz takım arasında en son 2008 yılında Manchester United bu kupayı kazanmıştı.

SON 6 KUPAYI AVRUPA TAKIMLARI KAZANDI

FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda son altı senenin şampiyonu hep Avrupa takımları oldu. 2013 yılında Bayern Münih, 2015 yılında Barcelona ve 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında Real Madrid kupayı müzesine götürdü.