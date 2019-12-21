CANLI | Liverpool-Flamengo - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
21 Aralık 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri CANLI | Liverpool-Flamengo

CANLI | -Flamengo

CANLI | Liverpool-Flamengo

2019 Kulüpler 'nda final heyecanı, İngiltere temsilcisi ile ekibi Flamengo oynanacak karşılaşmayla yaşanıyor. İspanyol ekibi , 2000 yılından beri düzenlenen turnuvada en çok şampiyonluk (2014-2016-2017-2018) yaşayan takım olmuştu. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

2019 Kulüpler 'nda finalinde, şampiyonu ve Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) düzenlediği Libertadores Kupası'nın son şampiyonu kulübü Flamengo karşılaşıyor. İspanyol ekibi , 2000 yılından beri düzenlenen turnuvada en çok şampiyonluk (2014-2016-2017-2018) yaşayan takım olmuştu. Liverpool ve Flamengo ise tarihlerinde ilk kez bu kupayı kazanmak için sahada

Karşılaşmayı canlı olarak takip etmek için tıklayın

LIVERPOOL - FLAMENGO İLK 11'LER:

LİVERPOOL: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Henderson, Keita, Oxlade-Chamberlain, Mane, Salah, Firmino

FLAMENGO: Alves, Rafinha, Caio, Mari, , Gerson, Arao, De Arrascaeta, Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol

2005 YILINDA SAO PAULO'YA KAYBETMİŞTİ

Liverpool Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduğu 2005 senesinde FIFA 'nda finale kalmış ancak Brezilya ekibi 'ya 1-0 yenip ikinci olmuştu. İngiliz takım arasında en son 2008 yılında bu kupayı kazanmıştı.

SON 6 KUPAYI AVRUPA TAKIMLARI KAZANDI

FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda son altı senenin şampiyonu hep Avrupa takımları oldu. 2013 yılında , 2015 yılında Barcelona ve 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında Real Madrid kupayı müzesine götürdü.

  1. 21.12.2019
  2. Güncelleme: 21.12.2019 20:52
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

CANLI | Liverpool-Flamengo haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN