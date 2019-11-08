Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

SÜPER LİG



Bugün:

20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

Yarın:

15.00 Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor (Eryaman)

17.30 Çaykur Rizespor-Antalyaspor (Çaykur Didi)

17.30 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni 4 Eylül)

20.00 Gaziantep FK-Galatasaray (Kalyon)

10 Kasım Pazar:

14.00 Göztepe-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.30 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)

19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor (Vodafone Park)

19.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü (Başakşehir Fatih Terim)

TFF 1. LİG



Bugün:

19.00 Adana Demirspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)

Yarın:

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.30 İstanbulspor-Ekol Göz Menemenspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.30 Giresunspor-Osmanlıspor (Giresun Atatürk)

19.00 Altay-Fatih Karagümrük (Menemen İlçe)

10 Kasım Pazar:

14.00 Keçiörengücü-Adanaspor (Aktepe)

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.30 Boluspor-Bursaspor (Bolu Atatürk)

19.00 Balıkesirspor-Altınordu (Balıkesir Atatürk)



TFF 2. LİG



Kırmızı Grup

Yarın:

13.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Niğde Anadolu FK (Bodrum İlçe)

10 Kasım Pazar:

13.00 Piserro Kahramanmaraşspor-Bandırmaspor (12 Şubat)

13.00 Vanspor Futbol Kulübü-Eyüpspor (Van Atatürk)

13.00 Sivas Belediyespor-Bayburt Özel İdare (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

13.30 Uşakspor-Tuzlaspor (Uşak 1 Eylül)

13.30 Ergene Velimeşespor-Kırşehir Belediyespor (Ergene Velimeşe)

13.30 Kardemir Karabükspor-Sakaryaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.30 Etimesgut Belediyespor-GMG Kastamonuspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.30 Ankara Demirspor-Birevim Elazığspor (TCDD Ankara Demirspor)



BEYAZ GRUP

Yarın:

13.30 Başkent Akademi-Kırklarelispor (Ankara OSTİM)

10 Kasım Pazar:

13.00 Şanlıurfaspor-Yeni Çorumspor (Şanlıurfa GAP)

13.00 Gümüşhanespor-Sancaktepe Futbol Kulübü (Gümüşhane Yenişehir)

13.30 Afjet Afyonspor-Manisa Futbol Kulübü (Zafer)

13.30 Tarsus İdmanyurdu-Amed Sportif Faaliyetler (Tarsus İlçe)

13.30 Pendikspor-İnegölspor (Pendik)

13.30 Yılport Samsunspor-Hacettepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)

13.30 1922 Konyaspor-Zonguldak Kömürspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

13.30 Sarıyer-Hekimoğlu Trabzon (Yusuf Ziya Öniş)

TFF 3. LİG

1. Grup

Yarın:

13.00 Yomraspor-Anagold 24Erzincanspor (Yomra İlçe)

13.30 Sultanbeyli Belediyespor-Ci Group Buca (Şile)

10 Kasım Pazar:

13.00 Yeni Orduspor-Silivrispor (19 Eylül)

13.00 Artvin Hopaspor-Erzinspor (Hopa İlçe)

13.30 Tokatspor-Çankaya FK (Tokat Gaziosmanpaşa)

13.30 Kızılcabölükspor-Şile Yıldızspor (Kızılcabölük Semt Sahası)

13.30 Çatalcaspor-68 Aksaray Belediyespor (Ziya Altınoğlu)

13.30 Manisaspor-Düzcespor (Manisa 19 Mayıs)

13.30 Serik Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Serik İsmail Oğan)

2. GRUP

Yarın:

13.30 Turgutluspor-Ofspor (Turgutlu 7 Eylül)

10 Kasım Pazar:

12.30 Cizrespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Cizre İlçe)

13.00 Ağrı 1970-1877 Alemdağspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

13.00 Elazığ Belediyespor-Erbaaspor (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)

13.30 Payasspor-Karşıyaka (Payas İlçe)

13.30 Fethiyespor-Kozanspor (Fethiye İlçe)

13.30 Esenler Erokspor-Kemerspor 2003 (Esenler)

13.30 Kocaelispor-Fatsa Belediyespor (Kocaeli)

3. GRUP

Yarın:

13.30 Halide Edip Adıvarspor-Muğlaspor (Maltepe Hasan Polat)

13.30 Modafen-Medical Park Batman Petrolspor (Alemdağ)

10 Kasım Pazar:

13.00 Pazarspor-Bayrampaşa (Pazar İlçe)

13.00 Diyarbekirspor-Somaspor (Diyarbakır)

13.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Gölcükspor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)

13.30 Karacabey Belediyespor-Nazilli Belediyespor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

13.30 Darıca Gençlerbirliği-Yozgatspor 1959 FK (Darıca İlçe)

13.30 Osmaniyespor-Altındağ Belediyespor (7 Ocak)

13.30 Nevşehir Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (Nevşehir Gazi)