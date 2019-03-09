Fırat Aydınus kimdir kaç yaşında nereli?
09 Mart 2019, Cumartesi
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kimdir kaç yaşında nereli?

Fırat Aydınus kimdir kaç yaşında nereli?

ile ilgili bilgi toplamak adına sporseverler araştırmalar yapıyor... hakemi olarak görev Fırat Aydınus aynı zamanda son dönemde en çok araştırılan isimlerden... Peki , aslen nereli? İşte Fırat Aydınus’un biyografisi...

kimdir? sorusunun araştırılması dikkat çekiyor... Peki profesyonel hakem olarak görev yapan Aydınus kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte son dönemlerin en çok araştırılan isimleri arasında yer alan Fırat Aydınus'un biyografisi...

FIRAT AYDINUS KİMDİR?

5 Ekim 1973 (45 yaşında) İstanbul doğumlu olan Fırat Aydınus, hakemliğe 1996 yılında başlamıştır. İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümünden mezundur. 2006 -2014 yılları arasında hakemi de olan Aydınus, Süper Lig'de önemli karşılaşmalarda çaldığı düdüklerle dikkatleri üzerine çekmişti. Asıl mesleği mühendislik olan Aydınus, hakemlik kariyerindeki gelişmeler sonrası tamamıyla bu alana yöneldi.

500'e yakın karşılaşmada görev alan Fırat Aydınus, dönem dönem yardımcı hakem, orta hakem, dördüncü hakem ve VAR hakemliği yaptı. 18 Ekim 2018 tarihi itibariyle kariyerinde 87 kez penaltı veren Aydınus, düdük çaldığı karşılaşmalarda toplamda bin 613 kez sarı kartına ve 74 kez kırmızı kartına başvurdu. Aydınus'un kariyerinde en çok yönettiği karşılaşma türü ise 284 ile Süper Lig karşılaşması oldu.

  1. 09.03.2019
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