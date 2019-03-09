Olay hakem Fırat Aydınus hangi takımı tutuyor? Çok şaşıracaksınız...

Son dönemin en çok konuşulan konularından biri haline gelen ve neredeyse her yaptıklarıyla olay olarak gündeme damga vuran hakemlerin bir de özel hayatlarında destekledikleri hatta kiminin gönül bağı bile kurduğu takımlar var... İşte günümüzün en çok konuşulan olay adamları hakemlerin tuttuğu takımlar...