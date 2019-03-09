Olay hakem Fırat Aydınus hangi takımı tutuyor? Çok şaşıracaksınız... - Fotomaç
09 Mart 2019, Cumartesi
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Olay hakem Fırat Aydınus hangi takımı tutuyor? Çok şaşıracaksınız...

Hakem Fırat Aydınus'un yardımcısına küfür ettiği iddiası ve devamında yaşandığı belirtilen kavga sonrası TFF Hukuk Müşavirliği, Yeni Malatyaspor ile Medipol Başakşehir arasındaki maçı yöneten Fırat Aydınus ile yardımcısı Yusuf Bozdoğan'ı tedbirli olarak PFDK'ya sevk ettiğini açıklamıştı.
9 Mart 2019 Cumartesi 09:49 Güncelleme: 09.03.2019 10:00
Olay hakem Fırat Aydınus hangi takımı tutuyor? Çok şaşıracaksınız...

TFF'den yapılan açıklama şöyleydi; "TFF'ye tescilli Hakem FIRAT AYDINUS'un 03.03.2019 tarihli Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir FK müsabakası içinde ve sonrasında futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlar sergilemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatının 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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Olay hakem Fırat Aydınus hangi takımı tutuyor? Çok şaşıracaksınız...

"TFF'ye tescilli Hakem YUSUF BOZDOĞAN'ın 03.03.2019 tarihli Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir FK müsabakası içinde ve sonrasında futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlar sergilemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatının 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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Olay hakem Fırat Aydınus hangi takımı tutuyor? Çok şaşıracaksınız...

Son dönemin en çok konuşulan konularından biri haline gelen ve neredeyse her yaptıklarıyla olay olarak gündeme damga vuran hakemlerin bir de özel hayatlarında destekledikleri hatta kiminin gönül bağı bile kurduğu takımlar var... İşte günümüzün en çok konuşulan olay adamları hakemlerin tuttuğu takımlar...

Olay hakem Fırat Aydınus hangi takımı tutuyor? Çok şaşıracaksınız...

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Olay hakem Fırat Aydınus hangi takımı tutuyor? Çok şaşıracaksınız...

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