Olay hakem Fırat Aydınus hangi takımı tutuyor? Çok şaşıracaksınız...
TFF'den yapılan açıklama şöyleydi; "TFF'ye tescilli Hakem FIRAT AYDINUS'un 03.03.2019 tarihli Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir FK müsabakası içinde ve sonrasında futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlar sergilemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatının 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
"TFF'ye tescilli Hakem YUSUF BOZDOĞAN'ın 03.03.2019 tarihli Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir FK müsabakası içinde ve sonrasında futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlar sergilemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatının 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
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Son dönemin en çok konuşulan konularından biri haline gelen ve neredeyse her yaptıklarıyla olay olarak gündeme damga vuran hakemlerin bir de özel hayatlarında destekledikleri hatta kiminin gönül bağı bile kurduğu takımlar var... İşte günümüzün en çok konuşulan olay adamları hakemlerin tuttuğu takımlar...