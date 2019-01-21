Dembele 15 gün forma giyemeyecek
21 Ocak 2019, Pazartesi
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Dembele 15 gün forma giyemeyecek

Dembele 15 gün forma giyemeyecek

1. Futbol Ligi () lideri 'nın Fransız hücum oyuncusu Ousmane Dembele, sakatlığı nedeniyle 15 gün forma giyemeyecek.

Kulübü, 'nın 20. haftasında Leganes'e karşı 3-1 kazanılan karşılaşmada sakatlanan 21 yaşındaki Dembele'nin sol ayak bileğinde burkulma tespit edildiğini duyurdu.

Genç futbolcunun 15 gün sonra takımla çalışmalara başlayabileceği açıklandı.

Bu sezon Barcelona'da 27 maça çıkan Dembele, 13 gol attı.

  1. 21.1.2019 15:19
  2. Güncelleme: 21.1.2019 15:28
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