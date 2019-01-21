Glen Johnson futbolu bıraktı
22 Ocak 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

futbolu bıraktı

Glen Johnson futbolu bıraktı

İngiliz futbolcu , aktif kariyerine son verdiğini açıkladı.

Emeklilik kararını basınına yaptığı açıklamayla duyuran 34 yaşındaki Johnson, "Her oyuncu emeklilik zamanını hisseder. Geçen sezonun ortalarında bu kararı yakın zamanda alacağımın farkındaydım. Her zaman kendimi hala zinde hissettiğim bir dönemde futbolu bırakmak istemiştim. 34 yaşındayken istediğiniz futbolu oynayabilmeniz pek mümkün değil." ifadelerini kullandı.

, , Portsmouth ve gibi takımlarda oynayan sağ bek Johnson, son olarak 'de görev yaptı.

Chelsea'de bir defa şampiyonluğu yaşayan Johnson, İngiltere 'nda 54 kez forma giydi.

  1. 21.1.2019 17:12
  2. Güncelleme: 22.1.2019 10:46
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Glen Johnson futbolu bıraktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN