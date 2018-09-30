Başkan Erdoğan: "Mesut'a yapılanları hazmedemedim" – Fotomaç – 30 Eylül 2018
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    Başkan Erdoğan: "Mesut'a yapılanları hazmedemedim"

    Başkan Erdoğan: "Mesut'a yapılanları hazmedemedim"

    Başkan , “’da doğup büyümüş ’i İlkay’ı fotoğraf çektirdik diye dışladılar. Bu durumu hazmedemedim” dedi

    Başkan , 'da DITIB Merkez Camii'nin açılışında konuştu. Erdoğan, kendisiyle 'de fotoğraf çektirdiği için 'da 'ırkçı' saldırılara maruz kalan ve Alman 'nı bırakan 'e destek oldu. Erdoğan, "Almanya'da doğup büyümüş bir 'imiz, bir İlkay'ımız 'de kendileriyle beraber bir fotoğraf çektirdik diye, kendilerini bu toplumda dışladılar. Alman 'na kadar yükselmiş olan bu iki gencimizin dışlanmış olmasını ben onun bir olarak doğrusu hazmedemedim" diye konuştu.

    IRKÇILIK SAVRULMASI
    Alman Başbakanı Angela Merkel ile Münih'te beraber izledikleri Almanya- maçından da örnek veren Başkan Erdoğan, "Mesut 'ye gol attı. Şansölye ile birlikte alkışladık. Mesut nereye gol attı? Türkiye'ye gol attı. Ben de alkışladım. Sporun güzelliği bu zaten. 'Yahu Mesut ne yapıyorsun, kendi takımına gol attın' demedik. Yani biz böyle buralara geldik. Bu yapılan şık değil. Burada Mesut'umuzun yanında yer alanlar olmadı değil, oldu. Onlara da teşekkür ediyoruz. Ama isterdik ki bu ırkçılık savrulmasına düşenlere karşı bir ortak tavır alınsın" ifadesini kullandı.

    1. 30.9.2018
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