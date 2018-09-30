Başkan Erdoğan: "Mesut'a yapılanları hazmedemedim"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Almanya’da doğup büyümüş Mesut Özil’i İlkay’ı fotoğraf çektirdik diye dışladılar. Bu durumu hazmedemedim” dedi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da DITIB Merkez Camii'nin açılışında konuştu. Erdoğan, kendisiyle İngiltere'de fotoğraf çektirdiği için Almanya'da 'ırkçı' saldırılara maruz kalan ve Alman Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'e destek oldu. Erdoğan, "Almanya'da doğup büyümüş bir Mesut Özil'imiz, bir İlkay'ımız İngiltere'de kendileriyle beraber bir fotoğraf çektirdik diye, kendilerini bu toplumda dışladılar. Alman Milli Takımı'na kadar yükselmiş olan bu iki gencimizin dışlanmış olmasını ben onun bir Cumhurbaşkanı olarak doğrusu hazmedemedim" diye konuştu.
IRKÇILIK SAVRULMASI
Alman Başbakanı Angela Merkel ile Münih'te beraber izledikleri Almanya-Türkiye maçından da örnek veren Başkan Erdoğan, "Mesut Türkiye'ye gol attı. Şansölye ile birlikte alkışladık. Mesut nereye gol attı? Türkiye'ye gol attı. Ben de alkışladım. Sporun güzelliği bu zaten. 'Yahu Mesut ne yapıyorsun, kendi takımına gol attın' demedik. Yani biz böyle buralara geldik. Bu yapılan şık değil. Burada Mesut'umuzun yanında yer alanlar olmadı değil, oldu. Onlara da teşekkür ediyoruz. Ama isterdik ki bu ırkçılık savrulmasına düşenlere karşı bir ortak tavır alınsın" ifadesini kullandı.
- 30.9.2018
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Galatasaray'ın Porto 11'i belli oldu!
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Yorum
tpc Selçuk oynasın SELÇUUUK!! Belhanda hayalet gibi gezicek sahada yine!
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Galatasaray - BB Erzurumspor | ÖZET
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ŞEMSİ madem santraforun yok, al sana maıcon. her maçta kafayla, frikikten gol atıyor.
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Maicon golle döndü!
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Yasama Serdar Aziz dün çok güzel oynadı. Tek hatası Maiconun kestiği gol pozisyonu öncesi rakibini kaçırmasıydı. Onun dışında mükemmeldi.
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