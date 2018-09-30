Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da DITIB Merkez Camii'nin açılışında konuştu. Erdoğan, kendisiyle İngiltere'de fotoğraf çektirdiği için Almanya'da 'ırkçı' saldırılara maruz kalan ve Alman Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'e destek oldu. Erdoğan, "Almanya'da doğup büyümüş bir Mesut Özil'imiz, bir İlkay'ımız İngiltere'de kendileriyle beraber bir fotoğraf çektirdik diye, kendilerini bu toplumda dışladılar. Alman Milli Takımı'na kadar yükselmiş olan bu iki gencimizin dışlanmış olmasını ben onun bir Cumhurbaşkanı olarak doğrusu hazmedemedim" diye konuştu.



IRKÇILIK SAVRULMASI

Alman Başbakanı Angela Merkel ile Münih'te beraber izledikleri Almanya-Türkiye maçından da örnek veren Başkan Erdoğan, "Mesut Türkiye'ye gol attı. Şansölye ile birlikte alkışladık. Mesut nereye gol attı? Türkiye'ye gol attı. Ben de alkışladım. Sporun güzelliği bu zaten. 'Yahu Mesut ne yapıyorsun, kendi takımına gol attın' demedik. Yani biz böyle buralara geldik. Bu yapılan şık değil. Burada Mesut'umuzun yanında yer alanlar olmadı değil, oldu. Onlara da teşekkür ediyoruz. Ama isterdik ki bu ırkçılık savrulmasına düşenlere karşı bir ortak tavır alınsın" ifadesini kullandı.