Ver Coutinho'yu al Mbappe'yi – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    Ver Coutinho'yu al Mbappe'yi

    Ver Coutinho'yu al Mbappe'yi

    Fransız temsilcisi, 180 milyon euro’ya mal olan 18 yaşındaki futbolcusunu Barça’ya önerdi. , bu oyuncuya karşılık ekibinin 160 milyon euro bonservis ödediği yıldızı istedi

    Avrupa'da günün en çok konuşulan transfer haberi Coutinho-Mbappe takasıydı. Fransız Al Pais Gazetesi, ses getirecek bir haber yaptı. Özellikle İspanya ve 'da büyük yankı uyandıran haberde; 'nin 180 milyon euro'ya mal ettiği Kylian Mbappe'yi Philippe Coutinho'ya karşılık 'ya önerdiği iddia edildi. ekibinin 160 milyon bonservis bedeli ödeyip kadrosuna kattığı yıldıza göz diken Fransız temsilcisinin bu takasta ısrarcı olduğu ileri sürüldü.

    HABERDEKİ bir diğer iddia da 'ın, Mbappe ile anlaşamadığı ve takımda görmek istemediğiydi. Bu sezon PSG formasıyla 33 resmi maçta 16 gol atıp, 11 asist yapan Mbappe, 2017-18 öncesi Barcelona'nın da gündemine girmişti. Bu arada Coutinho da Barcelona'da 8 maça çıktı. 25 yaşındaki sambacı, bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:25
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