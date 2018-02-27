Ver Coutinho'yu al Mbappe'yi

Avrupa'da günün en çok konuşulan transfer haberi Coutinho-Mbappe takasıydı. Fransız Al Pais Gazetesi, ses getirecek bir haber yaptı. Özellikle İspanya ve Fransa'da büyük yankı uyandıran haberde; PSG'nin 180 milyon euro'ya mal ettiği Kylian Mbappe'yi Philippe Coutinho'ya karşılık Barcelona'ya önerdiği iddia edildi. Katalan ekibinin 160 milyon bonservis bedeli ödeyip kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldıza göz diken Fransız temsilcisinin bu takasta ısrarcı olduğu ileri sürüldü.



HABERDEKİ bir diğer iddia da Neymar'ın, Mbappe ile anlaşamadığı ve takımda görmek istemediğiydi. Bu sezon PSG formasıyla 33 resmi maçta 16 gol atıp, 11 asist yapan Mbappe, 2017-18 öncesi Barcelona'nın da gündemine girmişti. Bu arada Coutinho da Barcelona'da 8 maça çıktı. 25 yaşındaki sambacı, bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.