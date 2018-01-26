Clattenburg ezan okununca maçı durdurdu
Dünyanın en iyi hakemlerinden birisi olan Mark Clattenburg, Suudi Arabistan'da yönettiği maç sırasında ilginç bir karara imza attı.
Al Feiha ile Al Fateh arasında oynanan Suudi Arabistan Kral Kupası maçını yöneten Clattenburg, ezan okunmaya başlayınca maçı durdurdu.
Ezanın bitmesiyle maçı tekrar başlatan İngiliz hakem, bu hareketiyle tribünlerden alkış aldı.
Clattenburg, Premier Lig'deki görevinden ayrılarak Suudi Arabistan Federasyonuna transfer olmuştu. İngiliz hakem, 2016 yılı Şampiyonlar Ligi finalinde de düdük çalmıştı.
- 26 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 08:48
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Favori Trabzon
Toplam 1
Yorum
VARDAR OVASI SİNAN VARDAR iki takım da geçen hafta zor kazandı demiş ama TS berabere kaldı :) .
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Clattenburg ezan okununca maçı durdurdu
Toplam 1
Yorum
fatih bu olay için değil ancak bu hakem gelmiş geçmiş en iyi hakemdir. şiir gibi maç yönetir. birçokyönettiği maçları izledim.şahae yorumu var
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Aziz Yıldırım da gidiyor!
Toplam 14
Yorum
asrın bende temelli fenerin başından gidecek sandım da heyacan şeyttim.
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