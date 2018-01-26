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    26 Ocak 2018, Cuma
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    Clattenburg ezan okununca maçı durdurdu

    Clattenburg ezan okununca maçı durdurdu

    Dünyanın en iyi hakemlerinden birisi olan , 'da yönettiği maç sırasında ilginç bir karara imza attı.

    Al Feiha ile Al Fateh arasında oynanan Kral Kupası maçını yöneten Clattenburg, ezan okunmaya başlayınca maçı durdurdu.

    Ezanın bitmesiyle maçı tekrar başlatan İngiliz hakem, bu hareketiyle tribünlerden alkış aldı.

    Clattenburg, Premier Lig'deki görevinden ayrılarak Suudi Arabistan Federasyonuna transfer olmuştu. İngiliz hakem, 2016 yılı Şampiyonlar Ligi finalinde de düdük çalmıştı.

    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 08:48
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