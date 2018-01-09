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    09 Ocak 2018, Salı
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    Şili, Rueda'yı teknik direktörlüğe getirdi

    Şili, Rueda'yı teknik direktörlüğe getirdi

    Şili Milli Futbol Takımı, Kolombiyalı teknik direktör Reinaldo Rueda ile Güney Amerika Elemeleri'nin sonuna kadar anlaşmaya vardı.

    Şili Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 60 yaşındaki teknik adamla 'da düzenlenecek 'nın eleme maçlarının sonuna kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi. Açıklamada, Şili'nin elemeleri geçmesi durumunda sözleşmenin yenileneceği de kaydedildi. Rueda daha önce , Honduras ve Ekvador gibi milli takımları da çalıştırmıştı.

    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:42
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