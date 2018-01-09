Şili, Rueda'yı teknik direktörlüğe getirdi
Şili Milli Futbol Takımı, Kolombiyalı teknik direktör Reinaldo Rueda ile 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nin sonuna kadar anlaşmaya vardı.
Şili Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 60 yaşındaki teknik adamla Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın eleme maçlarının sonuna kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi. Açıklamada, Şili'nin elemeleri geçmesi durumunda sözleşmenin yenileneceği de kaydedildi. Rueda daha önce Kolombiya, Honduras ve Ekvador gibi milli takımları da çalıştırmıştı.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 11:42
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Balotelli kapışması
Toplam 9
Yorum
Enda Balotelli sorunlu bi adam ama BJK de kendini bulur futbolda çıkış yakalar diye tahmin ediyorum.
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İkinci yarı başarılı olacağız
Toplam 1
Yorum
M.KARAMAN VİRA BİSMİLLAH YOLUNUZ AÇIK OLSUN
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Yaşanacak çok şampiyonluk var
Toplam 2
Yorum
bjk advers Sen kendine üzül Persie oynamadan sen ise oynadığın halde takım için hiç bir şey yapmayanlar dansın takıma olan katkın sıfır bunu düşün !
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