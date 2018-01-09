Eto'o'nun Türk futbolu yorumu büyük alkış aldı
Futbol Endüstrisi Fuarı'nda Sivasspor'lu Kone ve Beşiktaş'lı Pepe'yle birlikte katılan Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o'nun Türkiye'deki futbol kültürü hakkındaki sözleri salonu dolduran izleyicilerden büyük alkış aldı.
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