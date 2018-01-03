 Futbolda ara transfer yarın başlıyor – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Futbolda ara yarın başlıyor

    Futbolda ara transfer yarın başlıyor

    Futbolda ara olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak.

    kuralları gereği 4 hafta (28 gün) sürecek ara dönemi, 31 Ocak Çarşamba günü sona erecek. 2017-2018 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran-8 Eylül 2017 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.


    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:04
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