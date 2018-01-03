Futbolda ara transfer yarın başlıyor
Futbolda ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak.
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:04
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Maaşına zam istemiş
Toplam 1
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MİSAFİR AÇ GÖZLÜ
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Başkan, Aziz Behich'i açıkladı! Transfer...
Toplam 6
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OKAN TS BAŞKANIN DİL SÜRÇMESİNİ DÜZELTELİM TÜRKİYENİN EN BÜYÜK VE DÜNYANIN EN BÜYÜK ŞEHİR KLÜPLERİNDEN BİRİ SİZİ KÜMEDE TUTAN TRABZONSPOR ...
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RVP taraftarı ikiye böldü
Toplam 19
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misafir al sizin olsun oğlum ne yapmış bjk tek başına ezmişti
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