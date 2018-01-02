Dünya teknik direktör sıralaması belli oldu!
Dünya futbolu ile ilgili en geniş değerlendirmeleri yapan 'Football World Ranking' sitesi 2018 yılının ilk listelerini sundu. Dünya üzerindeki tüm takım ve teknik direktörlerin değerlendirildiği listede Türkiye'den isimler yer aldı. İşte sıralama...
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